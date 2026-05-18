قصر سفید: ترمپ با چین به معاملات تاریخی دست یافت

قصر سفید می گوید که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در سفرش به بیجینگ، به "معاملات تاریخی" با چین دست یافت.

در خبرنامه که قصر سفید روز گذشته (۱۷ می) نشر کرد، آمده که یکی از توافقات که دونالد ترمپ در جریان ملاقات با شی جین پینگ، همتای چینی اش به آن دست یافت، ایجاد یک بورد تجارت امریکا و چین و یک بورد سرمایه گذاری امریکا و چین به هدف تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور است.

جمیسن گریر، نماینده تجارتی ایالات متحده در مورد اهمیت ایجاد این دو بورد گفت: "قبلاً هیچگاهی یک بورد تجارت یا یک بورد سرمایه گذاری [با چین] نداشتیم. همیشه یک رویکرد موقت بین چین و ایالات متحده موجود بود که به نظرم در واقع چالش برانگیز است. فکر می کنم رسمیت بخشیدن به این روابط مهمتر است."

قصر سفید افزوده توافقات تجارتی که در جریان سفر دونالد ترمپ بین واشنگتن و بیجینگ به دست آمد، می تواند منجر به افزایش فرصت های بیشتر کار برای امریکاییان شود و بازار های جدید را به روی کالا های امریکایی باز کند.

در خبرنامه قصر سفید آمده است: "چین علاوه بر تعهدات خریداری سویا که در اکتوبر ۲۰۲۵ انجام داد، سالانه حد اقل ۱۷ میلیارد دالر محصولات زراعتی ایالات متحده را در سال های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ خریداری خواهد کرد."

قصر سفید همچنان از توافق چین مبنی بر اعاده دسترسی بازار های این کشور به گوشت گاو ایالات متحده خبر داد و افزود که قرار است چین وارد کردن گوشت مرغ را از ایالت های که توسط وزارت زراعت ایالات متحده عاری از انفلونزای مرغی تشخیص می شود، از سر گیرد و همچنان، طیاره های بیشتر از امریکا خریداری کند.

خبرنامه قصر سفید افزود: "چین خریداری اولیه ۲۰۰ طیاره بوینگ ساخت امریکا را برای خطوط هوایی چین تصویب کرد. این بخش از طیاره ها – که نخستین تعهد چین برای خریداری طیاره های بوینگ ساخت امریکا از سال ۲۰۱۷ است – فرصت های اشتغال پر درآمد و ماهرانه را در بخش تولیدی در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد و مردم چین را قادر می سازد که تا در دهه های آینده با طیاره های ساخت امریکا پرواز کنند."

لی ژیانگ، صدر اعظم چین در دیداری که روز پنجشنبه (۱۴ می) با سران برخی شرکت های بزرگ تجارتی امریکا داشت، گفت که واشنگتن و بیجینگ می توانند به "موفقیت و رفاه مشترک" برسند و افزود: "تا زمانی که دو طرف احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری برد-برد را رعایت کنند، قادر خواهیم بود که اختلافات را به گونه درست مدیریت و حل کنیم."

یکی از موارد اختلافی در روابط بین واشنگتن و بیجینگ دسترسی امریکا به مواد معدنی کمیاب از چین است اما قصر سفید گفت که در سفر دونالد ترمپ به چین، بیجینگ توافق کرد تا به نگرانی های واشنگتن در مورد زنجیره تامین این مواد رسیدگی شود.

سفر پوتین به چین

قرار است ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه هم روز سه شنبه (۱۹ می) برای یک سفر دو روزه به چین برود.

سفر پوتین به بیجینگ کمتر از یک هفته پس از سفر دونالد ترمپ به چین انجام می شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کریملین گفت که مسکو از سفر پوتین به چین "انتظارات زیادی" دارد و به گفته او، هدف این سفر توسعه روابط روسیه با چین است.

وزارت خارجه چین هم گفته است که پوتین و شی جین پینگ، همتای چینی اش، روی موضوعات بین المللی و منطقه ای بحث خواهند کرد.

با توجه به اینکه چین و روسیه، هر دو روابط نزدیک با تهران دارند، انتظار می رود جنگ امریکا با ایران و مذاکرات برای پایان دادن این جنگ نیز در دیدار پوتین و شی به بحث گرفته شود.