جلوگیری از یک سانحه: فرود اشتباهی طیارۀ آریانا افغان روی خط پرواز در میدان هوایی دهلی

ادارۀ عمومی هوانوردی ملکی هند گزارش داده است یک فروند طیارۀ شرکت هوایی آریانا افغان، حوالی ظهر روز یکشنبه در میدان هوایی اندراگاندی دهلی، روی خط اشتباه نشست کرد، اما تصادم رخ نداد.

به گفته منابع این اداره، پرواز ۲۲۴۳ AI-شرکت هوایی هند به ریاض تازه از روی همان خط برخاسته بود که طیارۀ آریانا افغان به زمین نشست.

ایربس ۳۱۰ – A با شمارۀ پرواز (اف‌جی – ۳۱۱) که قرار بود روی خط نشست 29 L به زمین بنشیند – خط که برای نشست طیاره ها اختصاص داده شده است، روی خط پرواز 29R که موازی با آن خط قرار دارد، به زمین نشسته است. این رویداد تحت تحقیق قرار دارد.

تا زمان تهیۀ این گزارش، شرکت هوایی آریانا در این زمینه ابراز نظر نکرده است. اما رسانه های مختلف هندی به نقل از ادارۀ هوانوردی ملکی هند گزارش داده اند که عبدالمعروف سکندری، پیلوت طیاره به این اداره گفته است، "قبل از نشست، سیستم نشست با دستگاه رهبری کنندۀ رادیویی دچار نقص تخنیکی شده که در نتیجه، طیاره به دلیل دید کم، از مسیر خود منحرف شده و در نهایت روی خط اشتباه فرود آمده است."

سیستم کمک کنندۀ نشست (آی ال اس)، یک سیستم رهبری کنندۀ رادیویی است که با استفاده از سیگنال‌های رادیویی برای هدایت جانبی و عمودی، هدایت دقیقی را برای طیاره‌های که به خط نشست میدان هوایی نزدیک می‌شوند، فراهم می‌کند. این سیستم به ویژه در شرایط دید کم مفید است و در عدم موجودیت این سیستم، پیلوت می‌تواند با استفاده از نیروی بصری نشست کند.

رسانه های هندی گزارش داده اند که پیلوت طیاره اذعان کرده که کنترول ترافیک هوایی )ای تی سی) برایش اجازه نشست در خط ۲۹L را داد، اما ادعا می‌کند که مرکز کنترول هوایی به عملۀ پرواز اطلاع نداده است که طیاره از مسیر خط نشست منحرف شده و به سمت خط اشتباه در حرکت است.

پیلوت طیاره گفته است که عملۀ پرواز تنها پس از نشست و زمانیکه خط را ترک کرد متوجه شد که طیاره روی خط اشتباه قرار دارد.

مقامات گفتند که اظهارات عملۀ پرواز در حال بررسی است. رسانه های هندی به نقل از مقامات تنظیم مقررات گزارش داده اند: "سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی سلسلۀ این وقایع است تا روشن شود که چگونه عدم تنظیم در طول رویکرد نهایی رخ داده است."