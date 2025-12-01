کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، گفته است که مقام‌های امریکایی به این باور اند که مظنون گلوله‌باری بر دو منسوب گارد ملی امریکا در واشنگتن دی‌سی ممکن پس از آمدن در ایالات متحده افراطی شده باشد.

رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغانستان که ۲۹ سال عمر دارد، چهارشنبه گذشته، دو منسوب گارد ملی امریکا را در نزدیکی قصر سفید به ضرب گلوله به شدت زخمی کرد.

رییس جمهور ترمپ گفته است که والدین بکستروم و وولف را به قصر سفید دعوت کرده است. ترمپ گفت که با پدر و مادر بکستروم صحبت کرده و به گفتۀ وی آنان "بسیار ناراحت" اند.

بر اساس معلومات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، لکنوال به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ در جریان عملیات "پرهرج و مرج" تخلیۀ نظامی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شد.

نوم روز یکشنبه به شبکۀ خبری ای‌بی‌سی گفت: "او [لکنوال] توسط حکومت بایدن از طریق عملیات استقبال متحدان به کشور ما آورده شد. و سپس، شاید پس از آن [انتقال] بررسی شده باشد، اما بر اساس رهنمودهایی که از سوی رییس جمهور بایدن ارایه شده بود، این کار [بررسی] به درستی انجام نشد."

وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت: "از آنجاییکه او اینجا بوده است، ما به این باوریم که او در اجتماع خودش و در ایالتی که در آن می‌زیست افراطی شده باشد."

مقام‌های امریکایی می‌گویند که لکنوال در ایالت شمال‌غربی واشنگتن می‌زیست و از آنجا سوار بر موتر تا شهر واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده به هدف انجام حمله رانندگی کرده بود.

سارا بکستروم و اندرو وولف، منسوبان گارد ملی امریکا، در حملۀ روز چهارشنبه ۲۶ نومبر توسط لکنوال زخمی شدند. بکستروم روز پنجشنبه درگذشت و وولف نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد.

لکنوال که به ضرب گلولۀ یک منسوب دیگر گارد ملی امریکا زخمی شده بود، به شفاخانه منتقل شده و اکنون زیر مراقبت شدید امنیتی قرار دارد.

پس از این حمله که مقام‌های امریکایی آن را "تروریستی" خواندند، حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که طی مراحل درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان را متوقف کرده است.

ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "از همین لحظه، طی مراحل تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستان تا زمان بررسی بیشتر پروتوکول‌های امنیتی و بررسی سوابق [افراد]، به گونۀ نامحدود متوقف می‌شود. حفاظت و مصوونیت سرزمین ما و مردم ایالات متحده، یگانه مورد تمرکز و ماموریت ما باقی می‌ماند."

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد تاریخی که تا آن زمان طی مراحل درخواست مهاجرت افغان‌ها متوقف خواهد بود، به خبرنگاران گفت: "محدودۀ زمانی وجود ندارد، اما می‌تواند تا زمان درازی ادامه یابد."

در همین حال، گروهی از افغان‌های مقیم ایالات متحده، شب یکشنبه در مقابل قصر سفید گردهم آمده و به احترام سارا بکستروم شمع افروخته و حمله بر وی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان این گردهمایی تاکید کردند که عملکرد لکنوال نمایندگی از تمام افغان‌های مقیم ایالات متحده نکرده و به گفتۀ آنان نباید این رویداد، اعتماد چندین‌سالۀ دو طرف، دوستی و قربانی‌های مشترک را خدشه‌دار کند.