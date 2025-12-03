رحمانالله لکنوال، شهروند ۲۹ سالۀ افغان، که به خاطر گلولهباری بر منسوبان گارد ملی ایالات متحده در شهر در واشنگتن دیسی، با اتهامهای قتل و حمله مواجه است، اظهار بیگناهی کرده است.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز سه شنبه با نشر بیانیهای اعلام کرد که لکنوال به "قتل عمد در حالت مسلح" متهم شده است.
در بیانیه آمده است: "قاضی محکمۀ عالی واشنگتن دیسی امروز دلیل احتمالی را مبنی بر ارتکاب جرایم قتل عمد در حالت مسلح، حمله به قصد قتل در حالت مسلح و دو فقرۀ حمل سلاح گرم در حین ارتکاب جرم خشونتآمیز توسط لکنوال، دریافت کرد و دستور داد که لکنوال تا زمان برگزاری جلسه مقدماتی بدون وثیقه در بازداشت باقی بماند."
لکنوال روز سه شنبه دوم دسمبر از بستر شفاخانه به گونۀ مجازی در جلسۀ محکمه حضور یافت و وکیل مدافعاش به کفالت از وی اعلام بیگناهی کرد.
در گلولهباری روز چهارشنبه ۲۶ نومبر در نزدیکی قصر سفید، سارا بکستروم و اندرو وولف، منسوبان گارد ملی امریکا، توسط لکنوال زخمی شدند. بکستروم روز پنجشنبه درگذشت و وولف نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد.
مقامهای امریکایی میگویند که لکنوال در ایالت شمالغربی واشنگتن میزیست و از آنجا سوار بر موتر تا شهر واشنگتن دیسی، پایتخت ایالات متحده به هدف انجام حمله رانندگی کرده بود.
لکنوال که به ضرب گلولۀ یک منسوب دیگر گارد ملی امریکا زخمی شده بود، به شفاخانه منتقل شده و اکنون تحت تدابیر شدید امنیتی، زیر درمان قرار دارد.
بر اساس معلومات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، لکنوال به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ در جریان عملیات "پرهرج و مرج" تخلیۀ نظامی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، روز یکشنبه به شبکۀ خبری ایبیسی گفت: " او [لکنوال] توسط حکومت بایدن از طریق عملیات استقبال متحدان به کشور ما آورده شد. و سپس، شاید پس از آن [انتقال] بررسی شده باشد، اما بر اساس رهنمودهایی که از سوی رییس جمهور بایدن ارایه شده بود، این کار [بررسی] به درستی انجام نشد."
وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت: "از آنجاییکه او اینجا بوده است، ما به این باوریم که او در اجتماع خودش و در ایالتی که در آن میزیست افراطی شده باشد."
پس از این حمله که مقامهای امریکایی آن را "تروریستی" خواندند، حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که طی مراحل درخواستهای مهاجرت شهروندان افغانستان را متوقف کرده است.
رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد تاریخی که تا آن زمان طی مراحل درخواست مهاجرت افغانها متوقف خواهد بود، به خبرنگاران گفت: "محدودۀ زمانی وجود ندارد، اما میتواند تا زمان درازی ادامه یابد."
