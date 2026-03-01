ادامۀ حملات میان افغانستان و پاکستان

بر اساس معلومات حکومت طالبان در افغانستان و منابع نظامی پاکستان، درگیری‌ها میان دو کشور همسایه هنوز هم ادامه دارد.

اردوی پاکستان روز یکشنبه اول مارچ در شبکه‌های اجتماعی نگاشته است که در حملات نظامیان پاکستانی کم از کم ۴۱۵ عضو گروه طالبان کشته و بیش از ۵۸۰ عضو دیگر این گروه زخمی شده اند.

اردوی پاکستان همچنان مدعی شده است که ۱۸۲ پوستۀ طالبان را از بین برده و ۳۱ پوستۀ دیگر را تصرف کرده و کم و بیش ۱۸۵ تانک و وسایط زرهی طالبان را تخریب کرده است. به ادعای نظامیان پاکستانی، ۴۶ محل در افغانستان آماج حملات هوایی نظامیان پاکستانی قرار گرفته است.

در همین حال، عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، روز یکشنبه با نشر تصاویری در شبکۀ ایکس، از سرنگونی دو طیارۀ بی‌سرنشین کشفی نظامیان پاکستان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و ولسوالی علی‌شیر ولایت خوست خبر داده است.

خوارزمی گفته است که طالبان در جریان شب گذشته در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، خوست و قندهار در برابر نظامیان پاکستانی حملات هماهنگ را انجام داده اند که به ادعای وی در این جریان یک برج ترصد و چهار مرکز نظامی پاکستان با انفجار ماین از بین برده شده است.

عنایت‌الله خوارزمی همچنان ادعا کرده است که در جریان این حملات "۳۲ نظامی پاکستانی" کشته شده و "ده‌ها" نفر دیگر آنان زخمی شده اند و مقادیری از تجهیزات نظامی آنان به کلی تخریب شده است.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی در افغانستان از قول مقام‌های دفاعی طالبان گزارش داده اند که نیروهای طالبان بر مراکز نظامی پاکستان در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حملات هوایی را انجام داده است.

طالبان شامگاه پنجشنبه گذشته در پاسخ به حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، که به گزارش سازمان ملل متحد سبب تلفات غیرنظامیان افغان به شمول زنان و کودکان شده است، حملات انتقامجویانه را بر نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند انجام دادند.

در پاسخ به حملات طالبان، نظامیان پاکستانی ناوقت شام شنبه و در نخستین ساعات بامداد یک شنبه گذشته برخی ساحات را در ولایت‌های، کابل، ننگرهار و پکتیکا هدف حملات هوایی قرار دادند.