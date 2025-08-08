ملل متحد: با دختران و زنان افغان بازگشته از ایران و پاکستان باید حمایت بیشتر شود

ادارۀ سازمان ملل متحد برای زنان می گوید جامعه بین‌ المللی باید حمایت بیشتری از زنان و دختران افغان بازگشته از ایران و پاکستان که با خطر روز افزون فقر، ازدواج زودهنگام و تهدیدهای فزاینده برای حقوق و امنیت خود مواجه هستند، فراهم سازد.

ادارۀ سازمان ملل متحد برای زنان - که مدافع توانمندسازی و برابری جنسیتی است - همراه با اداره بین‌المللی بشری CARE International و شرکای آن، این درخواست را در گزارشی که روز پنجشنبه هفتم آگست منتشر شد، مطرح کردند که آزمون ها و نیازهای کلیدی امدادگران زن که به بازگشت ‌کنندگان کمک می‌ کنند را نیز برجسته می ‌کند.

هشدار جنسیتی در خلال افزایش بازگشت‌ کنندگان به افغانستان منتشر می شود ، جایی که طالبان به مدت چهار سال حکومت کرده و در این مدت نه تنها بحران اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و نیازهای عظیم بشری بر مشکلات مردم افزوده است، وضع احکام متعدد طالبان بر زنان که حقوق آنان را محدود می‌ سازد نیز وضعیت را برای زنان سخت دشوار ساخته است.

از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳، بیش از ۲.۴ میلیون مهاجر افغان بدون مدرک از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته ‌اند یا مجبور به بازگشت شده‌اند.

زنان و دختران یک بر سوم بازگشت ‌کنندگان را تشکیل می دهند که از ایران تاکنون در سال جاری باز گشته اند و همچنان حدود نیمی از کسانی که از پاکستان می ‌آیند زنان استند. بسیاری از آنها به کشوری می آیند که هرگز در آن زندگی نکرده ‌اند، بدون خانه، درآمد یا دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی.

این در حالیست که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) اخیرا با نشر یک گزارش تازه در مورد وضعیت بشری در افغانستان، گفته است که براساس وضعیت در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰درصد جمعیت این کشور که حدود ۲۳میلیون نفر می‌شود، نیازمند کمک‌های بشری اند.

در همین حال سازمان عفو بین‌الملل اخیرا کمپاین جدیدی را به هدف توقف اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر افغان از ایران، آغاز کرده و از وزارت داخله آن کشور خواسته است که از اخراج افرادی که به گفتهٔ این سازمان در معرض آزار و اذیت و دستگیری توسط طالبان قرار دارند، خودداری کند.

این سازمان می‌افزاید که از زمان درگیری میان اسرائيل و ایران، روند اخراج افغان‌ها از ایران تشدید یافته است.

به گفتهٔ این سازمان "از اول جون ۲۰۲۵، بیش از نیم میلیون افغان (از ایران) اخراج شده اند که هزاران کودک بی‌سرپرست" نیز در آن شامل آن اند.

این سازمان گفته است که "میلیون‌ها نفر دیگر، به شمول زنان و دختران که نباید به افغانستان که در آن طالبان جرایم علیهٔ بشریت را مرتکب می‌شوند" با خطر اخراج روبرو اند.