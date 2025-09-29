طالبان خدمات انترنیتی را در سراسر افغانستان قطع کردند

گروه طالبان در تازه ترین اقدام، خدمات انترنیتی فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کرده اند.

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات طالبان ارتباطات فایبر‌نوری را در چندین ولایت افغانستان به شمول بلخ، تخار، کندز و بغلان قطع کردند.

"نت‌بلاکز"، نهاد ناظر بر امنیت سایبری و مدیریت اینترنت، روز دوشنبه در پستی در وب‌سایت ایکس نوشت: "افغانستان اکنون در بحبوحه قطع کامل اینترنت قرار دارد، زیرا مقامات طالبان در حال اجرای اقدامات اخلاقی هستند و چندین شبکه در طول صبح به صورت مرحله‌ای قطع شده‌اند؛ خدمات تلیفونی نیز در حال حاضر تحت تأثیر قرار گرفته است."

اگرچه حکومت طالبان رسماً در این مورد اظهار نظری نکرده است، اما برخی رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مقامات طالبان در این مورد با مسئولان شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی گفتگو کرده‌اند.

شماری از فعالان و روزنامه‌نگاران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این مورد بحث کرده و تصمیم حکومت طالبان را به شدت محکوم کرده‌اند.

برخی نوشته‌اند که افغانستان از جهان منزوی شده است.

با قطع شدن خدمات انترنیتی، فعالیت های بانکی، انتقال پول توسط سیستم ویسترن یونین، حواله و مینی‌گرام، پرواز های خطوط هوایی داخلی و بین المللی، فعالیت های انترنیتی وزارت‌خانه ها به شمول دفاتر پاسپورت و خدمات امنیتی و خدمات آموزشی مختل خواهند شد.

قطع انترنت فایبر نوری که ابتدا از ولایت بلخ آغاز شده بود، بر اساس گزارش‌ها، به چندین ولایت از جمله قندهار، ارزگان، هلمند، زابل و نیمروز گسترش یافت و کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی از اختلال دسترسی به انترنت در ولایت‌های بغلان، غزنی، پروان و هرات نیز گزارش دادند.

حاجی عطاالله زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ گفته بود که انترنت فایبرنوری در آن ولایت به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و به منظور "جلوگیری از منکرات" قطع شده است.

در بیش از یک دهۀ گذشته، فعالیت اکثر ادارات دولتی افغانستان به شمول بانک‌ها، ادارۀ پاسپورت و تذکرۀ الکترونیک، گمرک‌ها و برخی دیگر دفاتر دیجیتلی شده و متکی به انترنت پرقدرت و فایبرنوری است.

سی‌بی‌اس نیوز به طور مستقل تأیید کرده است که اکنون لینک‌های اینترنتی در سراسر افغانستان قطع شده‌اند.