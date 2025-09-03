تلفات زلزله در افغانستان به بیش از ۱۴۵۰ نفر رسید

مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان می‌گویند که شمار کشته شدگان ناشی از زلزلۀ اخیر در آن کشور به ۱۴۵۷ نفر و شمار زخمی‌ها به ۳۳۹۴نفر افزایش یافته است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در نتیجهٔ این زلزله "۶۷۸۲ خانه" تخریب شده و اضافه کرده که انتقال کمک به مناطق آسیب دیده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.

حمدالله فطرت افزوده است که برخی از کشورها نیز "تیم‌های مسلکی نجات" را اعزام کرده اند تا در عملیات جستجو و نجات کمک کنند.

در عین حال، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای کمک به آسیب دیدگان، مبلغ پنج میلیون دالر از "صندوق مرکزی پاسخ اضطراری" تصویب شده و از صندوق "تخصیص منابع" برای کمک بشری به افغانستان نیز مبلغ پنج میلیون دالر با آن اضافه خواهد شد.

اوچا گفته است که بریتانیا نیز برای ارایه خدمات صحی به آسیب دیدگان، یک میلیون دالر کمک اعلام کرده است. به گفتۀ این نهاد ملل متحد، برای جلب کمک‌های بیشتر، با اعانه دهندگان دیگر نیز در تماس قرار دارد.

اوچا فراهم کردن سرپناه، اکمال لوازم صحی، آب آشامیدنی و رساندن مواد غذایی به مناطق اسیب دیده را از ضرورت‌های درجه یک عنوان کرده است.

شدت این زلزله را که نیمه شب یکشنبه ۳۱ اگست به وقوع پیوست، ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده شش ریکتر تخمین کرده و گفته است که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد نگاشته است: "مانند همیشه، کار امدادرسانان زن در فراهم آوری کمک به نیازمندان، حیاتی است."

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز با نشر تصویری از بازماندگان زلزلۀ اخیر در افغانستان نگاشته است که نجات یافتگان این رویداد شب را در فضای باز سپری کردند.

در سال ۲۰۲۲، زلزله‌ای با شدت ۵.۹ ریکتر در شرق و جنوب شرق افغانستان منجر به مرگ ۱۰۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد.

در اکتوبر سال ۲۰۲۳ چند زلزله با شدت ۶.۳ ریکتر ولایت هرات را تکان داد که به گفتۀ مقام‌های طالبان منجر به کشته شدن ۴۰۰۰ نفر شد، هرچند ملل متحد آمار تلفات زلزلۀ هرات را ۱۵۰۰ کشته گزارش داده است.