شمار کشته شدگان زلزلۀ افغانستان به بیش از ۲۲۰۰ نفر رسید

شمار تلفات زلزلۀ مرگبار یکشنبه شب ۳۱ اگست، در ولایت کنر از مرز ۲۲۰۰ کشته فراتر رفت.

در کنار رسیدن گروه های بین المللی امدادرسان، هنوز هم عملیات نجات برای بیرون کشیدن افراد احتمالا زنده مانده در زیر آوار و اجساد در ساحات زلزله زده ادامه دارد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در شبکل اجتماعی ایکس، با نشر معلومات تازه نگاشته است که صدها جسد دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شده که شمار جان باختگان را به "۲۲۰۵ نفر و شمار مجروحین را به ۳۶۴۰ نفر" افزایش داد.

در این زلزله بیش از ۶۷۰۰ منزل نیز ویران شده است.

کمک های برخی کشورها نیز جهت رسیدگی به زلزله زدگان به کابل رسیده است. براساس گزارش ها، قطر، چهار طیارۀ حامل مواد خوراکی، طبی و سرپناه را به افغانستان فرستاده است. این کمک ها از جانب صندوق انکشافی قطر صورت گرفته که به ۱۱۰۰۰ نفر کفایت می کند.

مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین المللی، در راس هیات قطری، این کمک ها را به افغانستان انتقال داد.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که دو طیارۀ حامل کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به کابل رسیده است که شامل خیمه، وسایل طبی و سایر مواد اولیه است.

یونیسف هم اذعان داشته که گروه امدادرسان را به ساحه فرستاده و در ۷۲ ساعت نخست، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر را درمان کرده اند.

یوناما نیز از فرستادن گروه امداد رسان به ساحات زلزله زده خبر داده است. براساس گزارش ها به شمول هلال احمر، شماری از نهاد های خیریه در ساحات زلزله زده، با برافراشتن خیمه ها، برای آسیب دیدگان سرپناه موقت فراهم کرده اند.

شایان ذکر است که شماری از سرمایه گذاران افغان و سایر افراد نیز برای کمک و رسیدگی به زلزله زده ها دست به کار شده و شماری از افغان ها نیز به گونۀ آنلاین، جمع‌آوری کمک ها را آغاز کرده اند.

زلزلۀ مرگبار یکشنبه شب، با شدت شش به مقیاس ریکتر، مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان را لرزاند. براساس گزارش ادارۀ زمین شناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.