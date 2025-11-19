غیابت افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای

با آنکه افغانستان از سال ۲۰۱۲ به اینسو عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، یکبار دیگر، در نشست این سازمان که به تاریخ ۱۷ و ۱۸ نومبر در مسکو برگزار شده بود، هیچ نماینده‌ای از افغانستان حضور نداشت.

در حالیکه حکومت طالبان در افغانستان درگیر مشکلات سیاسی، اقتصادی و تجارتی است، امنیت، ثبات و همگرایی سیاسی منطقه، اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری فرهنگی و بشری از مسایل اساسی مورد بحث در نشست اخیر شانگهای بود.

ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه در امور افغانستان، در ماه سپتمبر گفته بود که افغانستان پس از کسب دوبارۀ عضویت ناظر، می‌تواند در نشست شانگهای در مسکو شرکت کند.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای به تعلیق درآمد، اما کابلوف چند ماه پیش اشاره کرد که اعضای دایمی این سازمان به اعطای دوبارۀ عضویت ناظر برای افغانستان دید مثبت دارند.

سازمان همکاری شانگهای و حکومت روسیه به عنوان میزبان نشست اخیر این سازمان، تا کنون هیچ تبصره‌ای نکرده اند که چرا از نمایندۀ حکومت طالبان در نشست شانگهای در مسکو دعوت نشده بود.

هیچ کشور، به شمول اعضای سازمان همکاری شانگهای، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. با اینحال، شماری از کشورها به شمول چین، روسیه، هند، ایران و اوزبیکستان که اعضای شانگهای اند، دپلوماتان حکومت طالبان را در کشورهای شان پذیرفته اند.

محمد اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، در نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو تاکید کرد که "ثبات افغانستان برای صلح و امنیت منطقه حیاتی است" و به گفتۀ وی رشد پایدار اقتصادی در منطقه بدون تامین صلح پایدار در افغانستان نایل شده نمی‌تواند.

سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک پیمان سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شد که در آغاز چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان،‌ اوزبیکستان و تاجیکستان عضویت این پیمان را داشتند. هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، ایران در سال ۲۰۲۳ و بلاروس در سال ۲۰۲۴ عضویت این سازمان را حاصل کردند. منگولیا مانند افغانستان، عضو ناظر این سازمان است.