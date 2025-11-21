وزارت خارجۀ هند روز جمعه اعلام کرد که دهلی جدید برای آغاز دوبارۀ خدمات هوایی کارگو با افغانستان، آمادگی می‌گیرد.

رسانه های هندی به نقل از آنند پراکاش، دستیار وزارت خارجۀ هند در امور افغانستان، ایران و پاکستان گزارش داده اند که گفته است: "با کمال خورسندی اعلام می‌کنم که دهلیز هوایی حمل و نقل در مسیرهای کابل-دهلی و کابل-امریتسر فعال شده است و پروازهای کارگو در این مسیرها به زودی انجام خواهد شد."

این درحالیست که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان برای یک سفر پنج روزه به هند رفته است. هدف این سفرتقویت روابط تجارتی با هند عنوان شده که به گونۀ ویژه روی صادرات زراعتی متمرکز خواهد بود. در بحبوحۀ تنش‌های روان با پاکستان، حکومت طالبان به دنبال گسترش مشارک‌های اقتصادی خود است.

انتظار می‌رود ملاقات‌های وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با مقامات هند در دهلی جدید، در اطراف افزایش حجم تجارت، گسترش دسترسی بازار به تولیدات افغانستان و افزایش صادرات دوایی، ماشین آلات و منسوجات هند به افغانستان متمرکز باشد.

این سفر وزیر تجارت حکومت طالبان به هند در حالی صورت می‌گیرد که روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در این اواخر به تیرگی گراییده و مقامات طالبان به دنبال یافتن راه‌های بدیل تجارتی می‌باشند.

انتظار می‌رود پروازهای کارگو به محض تکمیل اسناد مربوط به دهلیزهای هوایی احیا شده توسط حکومت طالبان آغاز شود.

این انکشافات در حالی صورت می‌گیرد که هند تاهنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

پس از انسداد مرزها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان از تاجران افغان خواسته است که به مسیرهای بدیل تجارتی که یکی آن بندر چابهار است، متوسل شوند.

وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته است "این سفر به عنوان گامی مهم در راستای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان دوکشور ارزیابی می‌شود و قرار است نتایج آن در بهبود ارتباطات، رشد تجارت و توسعه مسیرهای ترانزیتی نقش به سزایی ایفا نماید."

رسانه‌های هندی گزارش داده اند که هند و حکومت طالبان در افغانستان تصمیم گرفته‌اند تا اتشه‌های تجاری اختصاصی در کابل و دهلی جدید منصوب کنند تا تجارت دوجانبه را که در حال حاضر بیش از یک میلیارد دالر ارزش دارد، احیا کنند.

این تصمیم در جریان دیدار دوجانبه بین حاجی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و جتین پراساد، وزیر مشاور در امور تجارت و صنایع هند، روز پنجشنبه گرفته شد.

وزارت تجارت حکومت طالبان در شبکۀ اجتماعی ایکس، از ملاقات نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با جی شنکر، وزیر خارجۀ هند خبر داده گفته است که در این ملاقات که روز پنجشنبه در دهلی جدید انجام شده، "در رابطه با فعال شدن بیشتر بندر چابهار،معرفی اتشه های تجاری، فعال شدن دوبارۀ گروه هکاری که قبلا میان دو کشور وجود داشت، تسهیلات در ارایۀ صدور ویزه برای اعضای سکتور خصوص افغانستان بحث شده و روی ایجاد اتاق مشترک و حل مشکلات بندر چابهار توافقاتی صورت گرفته است."

بازگشایی دهلیزهای هوایی، به افغانستان یک جایگزین حیاتی برای مسیرهای تجاری فراهم می کند که بارها به دلیل درگیری‌های مرزی و تنش‌های سیاسی با پاکستان، مختل شده‌اند.

مسوولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان ضمن درخواست برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و از سرگیری تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان گفته است که انسداد مرزهای دو کشور به روی همدیگر سبب افت شدید حجم تجارت شده است.

به گفتۀ مسوولان، تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان ظرفیت ارتقا به ارزش پنج میلیارد دالر داد و ستد تجارتی را دارد، اما به دلیل انسداد مکرر مرزها، حجم تجارت میان دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.