صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) هشدار داده است که کمبود بودجهای ۱۱.۶ میلیون دالری در برنامۀ پاسخگویی به آسیب دیدگان، روند امدادرسانی نجاتدهندۀ زمستانی و حمایتهای متمرکز بر کودکان را تهدید میکند.
یونیسف میگوید که این اداره نزدیک به پنجهزار بیمار ترومایی (ترضیضات ناشی از زلزله) را تداوی کرده است.
صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان، در تازه ترین گزارش هفته وار خود نگاشته است که ۸۳۰۰ کودک به خاطر ابتلا به سوتغذیه تحت مراحل تشخیصی قرار گرفته و ۲.۸ میلیون لیتر آب نوشیدنی پاک توسط لاری به ۱۹۰ هزار نفر رسانیده شده است.
زلزلۀ مرگبار در ولایت کنر جان بیش از ۲۲۰۰ نفر را گرفت و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته و منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل و بی خانمان شدن حدود ۵۰۰ هزار نفر، عمدتاً زنان، شده است.
یونیسف بر حمایت از تدارک برنامههای زمستانی برای آسیبدیدگان تاکید کرده نگاشته است که ۵۰۰۰ لباس زمستانی و بستههای خانوادگی را از قبل در مناطق آسیب دیده فراهم کرده و قرار است برای ۱۵۰۰۰ خانوار کمک نقدی ارایه شود.
یونیسف اذعان داشته است که ۱۸۶ صنف درسی موقت برای ۵۱۰۰ کودک ایجاد شده، ۳۴ کودک جدا شده به خانواده هایشان بازگردانیده شده و ۴۴۵۵ خانوار با کمکهای نقدی حمایت شده اند.
سازمان حفاظت از کودکان گفته است که در پی زلزلۀ مرگبار و ویرانگر در شرق افغانستان که سبب انسداد راههای منتهی به شفاخانهها شده است، زنان باردار در ساحات زلزلهزده در زیر خیمهها ولادت میکنند.
مسوولان سازمان ملل متحد گفته اند که کم و بیش ۱۱۶۰۰ زن باردار در ساحات زلزلهزده در ولایت کنر به سر میبرند که قرار است تا ماههای آینده و در آستانۀ زمستان نوزاد شان را به دنیا بیاورند.
سازمان حفاظت از کودکان هشدار داده است که به دلیل فرارسیدن فصل زمستان و نبود سرپناه برای زلزلهزدگان کنر، سلامتی این زنان باردار و نوزادان شان با خطر مواجه است.
گزارش هفتۀ اخیر ماه سپتمبر یونیسف حاکیست که بیش از ۸۵۰۰ منزل در اثر زلزلۀ ماه اگست ویران یا آسیب دیدهاند و ۷۶۰۰ خانوار در چادر ها و در معرض شرایط دشوار اقلیمی قرار گرفته اند. به گفتۀ یونیسف بسیاری از خانواده ها در حال بازگشت به قریه های استند تا محصولات زراعی خود را نجات دهند، از مواشی مراقبت کنند و بازسازی را آغاز کنند.
با گذشت یک ماه از زلزلۀ ۳۱ اگست، به گفتۀ یونیسف بیش از ۷۷ هزار خانواده که مجموعا (۵۰۲ هزار نفر) در کنر، ننگرهار و لغمان آسیب دیده اند؛ در این زلزلۀ مرگبار ۱۹۹۲ نفر جان باخته (۵۲ درصد زنان و دختران)ِ، ۳۶۳۱ نفر مجروح (۵۴ درصد زنان و دختران) مجروح شده اند.
