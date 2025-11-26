ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از افغانستان و پاکستان خواسته است تا بار دیگر روی میز مذاکره برگشته و از خشونت کار نگیرند.

بنیت با اشاره به حملات اخیر در ولایت خوست "احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از غیرنظامیان را مهم" خوانده است.

این اظهارات آقای بنیت پس از آن بیان می‌شود که حکومت طالبان روز سه شنبه (۲۵ نومبر) ادعا کرد که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر شهرهای افغانستان انجام داده و اردوی پاکستان را به کشتن افراد ملکی و نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد.

به گفتۀ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حملات هوایی پاکستان بر شهر های پکتیکا، خوست و کنر انجام شده و در آن ده تن کشته شده است.

مجاهد، در سلسله پیام‌هایی در شبکۀ اجتماعی ایکس این حملات هوایی نظامیان پاکستانی را "تجاوز بر حریم افغانستان" عنوان کرده و نگاشته است که "دفاع از حریم هوایی، خاک و مردم ما حق مشروع ماست. در زمان مناسب، پاسخ لازم داده خواهد شد."

ریچارد بنیت، در مورد حملات دوشنبه شب در صفحۀ اجتماعی ایکس، از افغانستان و پاکستان خواسته است تا "دو طرف باید به میز مذاکره برگردند و استفاده از خشونت را برای حل مشکلات شان متوقف سازند."

پیش از اظهارات بنیت، دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما نیز در صفحۀ ایکس با اشاره به کشته شده کم از کم ده نفر در حملات هوایی در خوست و کنر، بدون اینکه از کدام جانب مشخصی نام ببرد "خواهان احترام به قوانین بین المللی، حفاظت و جلوگیری از آسیب رسانیدن به افراد ملکی" شد.

پاکستان، انجام حملات هوایی بر افغانستان را رد کرده است. جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که این کشور تمام حملات خود را به گونۀ علنی انجام می‌دهد و هیچگاه غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

حکومت طالبان در حالی اردوی پاکستان را به انجام این حملات متهم می‌کند که دو مهاجم انتحاری و یک فرد مسلح صبح روز دوشنبه (۲۴ نومبر)، به وقت محل، بر یک مرکز نیروهای امنیتی در شمال غرب پاکستان حمله کرده، سه مامور نظامی را کشته و یازده نفر دیگر را زخمی کردند.

هیچ گروهی تا کنون مسوولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. اما پاکستان به کرات ادعا کرده که تمام این حملات توسط گروه های مخالف حکومت پاکستان در افغانستان سازمان‌دهی می‌شود.

طالبان این ادعاها را همواره رد کرده و گفته اند که از خاک افغانستان به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند تا سایر کشورهای منطقه و جهان را تهدید کنند.

طالبان در حالی پاکستان را مسوول حملات هوایی دوشنبه شب می‌داند، بیش از یک ماه پیش، حوادث مشابهی منجر به درگیری بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان شد و تلفاتی از هر دو طرف به بار آورد.

پیش از آن دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، با اشاره به تنش‌های امیر میان افغانستان و پاکستان گفته بود که این تنش‌ها را "بسیار زود" حل کرده می‌تواند.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را زمانی بیان داشت که نمایندگان حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی در ترکیه سرگرم مذاکرات برای تنش‌زدایی میان دو کشور همسایه بودند.