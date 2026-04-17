پاکستان روند ارزیابی نتایج مذاکرات ارومچی با حکومت طالبان را آغاز کرد

وزارت امور خارجه پاکستان از آغاز روند ارزیابی نتایج مذاکرات سه جانبه ارومچی با حکومت طالبان خبر داد.

طاهر اندارابی، سخنگوی این وزارت، با کلیدی خواندن موضوع امنیت تاکید کرد که اسلام آباد تنها با دریافت تضمین های کتبی و معتبر مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان، به این گفتگوها قناعت خواهد کرد.

او که در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت: "بلی، گفتگوها به پایان رسیده و هیئت ما بازگشته است و طبیعتاً هیئت ما، به‌ویژه بخش افغانستان و وزارت امور خارجه، در حال کار بر روی نتایج این نشست‌ها هستند. هر کانالی برای صلح، باز باقی می‌ماند. "

او افزود که آن‌ها (طالبان)‌ باید به تعهداتی که در دوحه و تحت قوانین بین‌المللی متعهد شده‌اند، پایبند باشند، مبنی بر اینکه اجازه ندهند از خاک شان برای تروریزم علیه پاکستان استفاده شود.

واکنش حکومت طالبان

در مقابل، حکومت طالبان ضمن استقبال از نتایج نشست ارومچی، بر تداوم گفتگوها تاکید دارد. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در دیدار با سفیر چین ابراز امیدواری کرد که برخی "تعبیرات جزیی" و سوء تفاهم‌ها مانع پیشرفت این روند دپلوماتیک نشود.

وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین با نشر بیانیه‌ای رسمی در حساب ایکس خود اطمینان داده که به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهد داد از قلمرو افغانستان علیه امنیت همسایگان، کشورهای منطقه و جهان استفاده کند.

هشدار سازمان ملل

در عین حال، جورجت گانیون، سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در سفر به مناطق شرقی کشور نسبت به وخامت اوضاع بشری هشدار داد. به گفته این مقام سازمان ملل، درگیری‌های اخیر در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان و انسداد دوامدار گذرگاه‌های اصلی، منجر به آوارگی هزاران خانواده و کمبود شدید مواد غذایی و ادویه شده است.

او گفت:"در روزهای اخیر، جلال‌آباد و مناطق اطراف آن، شاهد سایه سنگین بسته شدن مرزها بر زندگی مردم بوده است. من با بسیاری از افغان‌هایی که از بسته‌شدن مرز میان افغانستان و پاکستان آسیب دیده‌اند، گفتگو کردم از جمله کسانی که به تازگی از پاکستان به این منطقه بازگشته ‌اند."

او افزود که در این میان، دیدار با گروه‌های مختلف زنان، ابعاد دیگری از این بحران را نمایان کرد. آن‌ها با چالش‌های دشواری در دسترسی به مکاتب، مراکز آموزشی و فرصت‌های شغلی روبرو هستند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد، اگر مرزها برای تجارت باز نمی‌شوند، باید دست‌کم برای عبور کمک‌های بشردوستانه بازگشایی شوند. چرا که تداوم این وضعیت، زندگی مردم را با بحران جدی روبرو کرده است.

نشست سه‌ جانبه ارومچی که با میانجی‌گری چین میان مقامات کابل و اسلام‌آباد برگزار شد، تلاش برای کاهش تنش‌های فزاینده مرزی بود. با این حال، اصرار پاکستان بر دریافت ضمانت‌های سخت‌گیرانه و پافشاری طالبان بر مواضع فعلی خود، نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک توافق پایدار همچنان با چالش‌های جدی روبروست، چالش‌هایی که اکنون بهای سنگین آن را غیرنظامیان در امتداد مرز می‌پردازند