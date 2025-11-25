حکومت طالبان صبح روز سه شنبه (۲۵ نومبر)، ادعا کرد که در "حملات هوایی شب‌هنگام پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، خوست و کنر نه کودک و یک زن کشته شده اند."

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در سلسله پیام‌هایی در شبکۀ اجتماعی ایکس این حملات هوایی نظامیان پاکستانی را "تجاوز بر حریم افغانستان" عنوان کرده و نگاشته است که "دفاع از حریم هوایی، خاک و مردم ما حق مشروع ماست. در زمان مناسب، پاسخ لازم داده خواهد شد."

چندین رسانۀ پاکستانی به نقل از اردوی این کشور اعلام کرده‌اند که "پاکستان به افغانستان حمله نکرده است." طبق گزارش‌ها، جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان، گفته است که پاکستان تمام حملات خود را آشکارا انجام می‌دهد و هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

در چند ماه اخیر با اوج گرفتن تنش‌ها میان مقامات حکومت طالبان در افغانستان و اسلام‌آباد، شهرهای مختلف افغانستان به شمول کابل، پایتخت این کشور، شاهد حملات هوایی طیاره‌های پاکستانی بوده است.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که طالبان به گروه‌های مخالف حکومت پاکستان به شمول رهبران "تی‌تی‌پی" یا طالبان پاکستانی پناهگاه امن فراهم کرده و این شبه‌نظامیان بر شهرهای مختلف پاکستان حملات را انجام می‌دهند.

طالبان بارها این ادعا را رد کرده و گفته اند که حکومت این گروه به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کدام کشوری استفاده کند.

به گفتۀ ذبیح‌الله مجاهد، در منزلی که در ولسوالی گربز ولایت خوست هدف "حملۀ هوایی پاکستان" قرار گرفته است، پنج پسر و چهار دختر و یک زن جان باخته و منزل ویران شده است.

این حملات اردوی پاکستان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دو مهاجم انتحاری و یک فرد مسلح صبح روز دوشنبه (۲۴ نومبر)، به وقت محل، بر یک مرکز نیروهای امنیتی در شمال غرب پاکستان حمله کرده، سه مامور نظامی را کشته و یازده نفر دیگر را زخمی کردند.

پیش از این دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، با اشاره به تنش‌های امیر میان افغانستان و پاکستان گفته بود که این تنش‌ها را "بسیار زود" حل کرده می‌تواند. رییس جمهور ترمپ این اظهارات را زمانی بیان داشت که نمایندگان حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی در ترکیه سرگرم مذاکرات برای تنش‌زدایی میان دو کشور همسایه بودند.

صدای امریکا برای دریافت واکنش قصر سفید در پیوند به تنش‌های میان افغانستان و پاکستان و تلاش احتمالی واشنگتن برای رفع این تنش، خواستار جزییات شده است، اما تا زمان نشر این گزارش قصر سفید در این مورد تبصره‌ای نکرده است.