مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام استخبارات اداره طالبان در بامیان مبنی بر بسته شدن رادیو خصوصی بامیان را محکوم کرده و خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط این رسانه محلی شده است.

به گفته یک منبع محلی، نشرات رادیو بامیان که رادیو غیر دولتی است و در مرکز این ولایت فعالیت می‌کرد، در تاریخ ۲۷ ثور توسط کارمندان اداره استخبارات طالبان متوقف شده است. یک مقام محلی طالبان در بامیان گفته است این رادیو به دلیل نداشتن جواز کاری بسته شده، اما جزییات بیشتری ارایه نکرده است.

در همین حال، یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که مسوول این رادیو بارها برای تمدید جواز درخواست داده بود، اما این درخواست‌ها رد شده است.

رادیو بامیان در سال ۱۳۸۲ خورشیدی روی موج ۸۹.۷ اف‌ام فعالیت خود را آغاز کرد و طی دو دهه یکی از رسانه‌های فعال محلی در این ولایت بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت ، فعالیت رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد و نظر به این شرایط رادیو بامیان نیز بیشتر برنامه‌های اجتماعی، صحی و دینی نشر می‌کرد.

با بسته شدن رادیو بامیان، اکنون تنها یک رادیوی خصوصی دیگر به نام «نسیم» در ولایت بامیان فعال باقی مانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را نگران‌کننده خوانده و تاکید کرده است که ادامه چنین روندی می‌تواند دسترسی مردم به اطلاعات را محدودتر کند. این نهاد از مقام‌های حاکم خواسته است تا زمینه بازگشایی رادیو بامیان را فراهم کرده و اجازه دهند این رسانه فعالیت خود را از سر بگیرد.