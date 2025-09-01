امریکاییها امروز دوشنبه اول سپتمبر از روز کارگر تجلیل میکنند و برای بزرگداشت از کارکرد کارگران امریکایی این روز رخصتی عمومی در سرتاسر کشور بوده و به اکثر کارمندان در این روز، رخصتی با معاش داده میشود.
اکثر خانوادههای امریکایی در این روز که مصادف با نخستین دوشنبه ماه سپتمبر و متصل با دو روز رخصتی پایان هفته است و به نحوی پایان غیررسمی فصل تابستان است، گرد هم جمع میشوند.
در روز کارگر در ایالات متحده، دفاتر حکومت فدرال، مکاتب و اکثر تشبثات در سرتاسر کشور بسته میباشد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز شنبه در پیامی که در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نشر کرد، از امریکاییها خواست از تعطیلات روز کارگر "لذت" ببرند.
تاریخچۀ روز کارگر در ایالات متحده به اواخر قرن ۱۹ بر میگردد، زمانیکه فعالان حقوق کارگر خواستار یک روز تعطیل برای قدردانی از سهمگیری کارگران در تقویت، رفاه و سلامت امریکا شدند.
گروفر کلفلند، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال ۱۸۹۲ با توشیح قانونی، روز کارگر را رخصتی ملی اعلام کرد.
امسال در روز کارگر، جشنوارهای در شهر نیویارک برگزار میشود که بر اساس گزارش رسانههای امریکایی، بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت خواهد داشت.
شورای کارگران باستن در ایالت مسه چوستس، برای نخستین بار رسم گذشت روز کارگر را برگزار میکند که هدف آن ترغیب کارگران به پیوستن به اتحادیههای کارگری است.
فعالان حقوق کارگران همچنان راهپیماییهایی را زیر نام "کارگران به جای میلیاردران" در شهر لاس انجلس و دیگرشهرهای بزرگ ایالات متحده برنامه ریزی کرده اند که هدف آن "ترویج انگیزههای سیاسی مترقی" خوانده شده است.
گروه