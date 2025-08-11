امضای اعلامیه صلح تاریخی بین ارمنستان و آذربایجان، با میانجیگری ترمپ

رهبران آذربایجان و ارمنستان روز جمعه در قصر سفید اعلامیه صلحی را امضا کردند که مسیر ختم ۳۵ سال درگیری را مشخص کرده و مرحلۀ جدیدی از فرصتهای اقتصادی را برای هر دو ملت میگشاید.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، "توافق صلحی" را که خود میانجی آن بود، جشن گرفت. توافق صلح، شامل پیمانی است که به ایالات متحده حقوق انحصاری جهت توسعه یک مسیر ترانزیتی کلیدی از طریق منطقهای کوهستانی بین ارمنستان و آذربایجان میدهد.
الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، این توافقنامه مفصل، که مسائل پیچیدهای را که دههها بین دو کشور ادامه داشت، حل و فصل میکند، در قصر سفید امضا کردند.
رئیس جمهور ترمپ گفت: "کشورهای ارمنستان و آذربایجان متعهد میشوند که برای همیشه تمام درگیریها را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند."
او خاطرنشان کرد که آنها یک کشیدگی اساسی بالای منطقه نخجوان که مذاکرات قبلی را بینتیجه گذاشته بود، حل کردند. این منطقه بخشی از آذربایجان است و ارمنستان تلاشها برای ایجاد ارتباط زمینی از طریق آنچه که به عنوان "راهرو زنگزور" بین آذربایجان و نخجوان شناخته میشود را نقض تمامیت ارضی خود میدانسته است.
ترمپ ضمن توضیح راهحلی که در مورد نخجوان حاصل شد، گفت: "این اعلامیه، مسیر ترمپ برای صلح و رفاه بینالمللی را ایجاد میکند که یک منطقه ترانزیتی ویژه است که به آذربایجان اجازه میدهد ضمن احترام کامل به حاکمیت ارمنستان، به خاک خود در نخجوان دسترسی کامل داشته باشد."
رئیس جمهور ترمپ گفت که ایالات متحده همچنین یک توافقنامه همکاری دوجانبه با دو کشور امضا کرده است که همکاری در زمینه انرژی، تجارت و فناوری، از جمله هوش مصنوعی، را گسترش میدهد.
علاوه بر این، ایالات متحده محدودیتهای همکاری دفاعی با آذربایجان را که به مدت ۳۳ سال برقرار بود، لغو کرد.
علیاف، رئیس جمهور آذربایجان، این رویداد را "تاریخی" توصیف کرد و گفت: "ما امروز در حال برقراری صلح در قفقاز هستیم که فرصتهای بزرگی را ایجاد خواهد کرد. رئیسجمهور ترمپ صلح را به قفقاز میآورد و ما از این بابت سپاسگزاریم و مطمئنم که آذربایجان و ارمنستان شجاعت و مسئولیتپذیری لازم را برای آشتی پیدا خواهند کرد... و آیندهای روشن و امن برای فرزندانمان فراهم خواهند کرد."
پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، گفت که توافق حاصل شده توسط دو کشور یک "نقطه عطف مهم" است.
او گفت: "ما در حال تاسیس پایههایی برای نوشتن داستانی بهتر از آنچه در گذشته داشتیم هستیم. امضای توافقنامه صلح، راه را برای پایان دادن به دههها درگیری بین کشورهای ما هموار میکند و دوره جدیدی را بر اساس احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر آغاز میکند."
او از رئیس جمهور ترمپ به خاطر میانجیگری "این نتیجه تغییر دهنده بازی" تشکر کرد و رئیس جمهور ترمپ گفت که مطمئن است صلحی پایدار بین دو کشور برقرار خواهد شد.
از سوی هم مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفت که ایالات متحده توافق صلح تاریخی روز جمعه بین ارمنستان و آذربایجان را جشن میگیرد. او در بیانیهای گفت: "رئیس جمهور ترمپ دو طرف را گرد هم آورد و توافقی را که به دههها درگیری پایان میدهد، میانجیگری کرد".
گروه