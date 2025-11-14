سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که حکومت آسترالیا اصلاحاتی را در مقررات تحریم‌های آن کشور پیشنهاد کرده است که بر اساس آن طالبان افغانستان با تحریم‌های جدید روبرو خواهند شد.

این اصلاحات به دولت آسترالیا اجازه می‌دهد تا تحریم‌های هدفمند مستقیم و ممنوعیت سفر را بر آن افراد و نهادهایی اعمال کند که در سرکوب زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان نقش داشته‌اند.

دیدبان حقوق بشر گفته است که تحریم‌های پیشنهاد شده علیه طالبان "گام مهم در راستای حسابدهی" مقام‌های طالبان و دیگر کسانی است که مسوول نقض جدید حقوق بشری اند.

دانیلا گاوشان، رییس دفتر دیدبان حقوق بشر در آسترالیا، گفت: "این حیاتی است که حکومت آسترالیا علیه رهبران طالبان که مسوول حمله بر زنان، دختران و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان‌اند، اقدام کند."

گاوشان گفته است که این اصلاحات به آسترالیا اجازه می‌دهد تا در صف کشورهایی بپیوندد که از قبل در مخالفت با "سرکوب‌گری گسترده و نظام‌مند طالبان" اقدام کرده اند.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.

در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.

همزمان با این، سازمان عفو بین‌الملل گفته است: "طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان غیر قابل تحمل ساخته و آنان را از تقریباً همه عرصه‌های زندگی محو کرده و حقوق و وقار آنان را به گونۀ منظم زدوده است."

این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که جهان باید در "همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان" از آنان برای دفاع از حقوق شان حمایت کرده و مقام‌های مسوول طالبان را حسابده نگه دارد.

سازمان ملل متحد محدودیت‌های طالبان بر حق آموزش، کار و آزادی‌های زنان را مصداق "اپارتاید جنسیتی" خوانده است.