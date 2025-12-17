رییس موساد: ایران از هدف نابودی اسراییل دست نکشیده است

دیوید بارنیا، رییس ادارۀ ملی استخبارات اسراییل (موساد) روز سهشنبه (۱۶ دسمبر) گفت که " ایران از جاهطلبی خود برای نابودی کشور اسراییل دست نکشیده است."
دیوید بارنیا، رییس موساد در مراسمی با حضور بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم و اسحاق هرتزوگ، رییسجمهور اسراییل با اشاره به حملۀ غافگیرکنندۀ اسرایيل بر ایران در سال جاری گفت: "رژیم آیتاللهها در حالی از خواب بیدار شد که دید ایران کاملاً باز و نفوذپذیر است."
با اینحال، به گفتۀ رییس موساد، رژیم ایران "از جاهطلبی خود برای نابودی کشور اسراییل دست نکشیده است".
بارنیا افزود که "ایران گمان میکند میتواند بار دیگر جهان را فریب دهد و یک توافق هستهای بد دیگر را عملی کند. ما اجازه ندادیم و نخواهیم داد چنین توافق بدی شکل بگیرد."
رییس موساد اینرا هم گفت که ایران "نابودی اسراییل را بر پرچم خود حک کرده، جهان را در روند ساخت سلاح هستهای فریب داده و یورانیم را تا سطوحی غنیسازی کرده است که هیچ توضیحی جز میل به دستیابی به توان هستهای نظامی ندارد" و "بهمحض آنکه اجازه داده شود، از آستانۀ [تولید سلاح هستهای] عبور خواهد کرد.
حکومت ایران همواره بر صلحآمیز بودن برنامۀ هستهای خود تاکید کرده و ادعا میکند که تصمیم ساختن سلاح هستهای را ندارد.
دیوید بارنیا در مورد حکومت ایران گفت: "مفکورۀ ادامۀ ساخت بم هستهای همچنان در دلهایشان میتپد. مسوولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم پروژه هستهای که با همکاری نزدیک با امریکاییها بهطور مرگباری ضربه خورد، هرگز دوباره فعال نشود."
ایالات متحده در حملۀ خود بر تاسیسات اتمی در ایران که در اواخر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرایيل صورت گرفت سه ساحهٔ هستهای فردو، نطنز و اصفهان را نابود کرد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، دو روز پیش گفت که تاسیسات هستهای ایران در حملات امریکا به کلی نابود شده است و تاکید کرد که اگر ایران باز هم برای ساختن تاسیسات جدید هستهای تلاش کند، امریکا در صورت لزوم آن را نابود خواهد کرد.
