شبکۀ نشراتی بی‌بی‌سی از دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به خاطر ویرایش گمراه کنندۀ سخنرانی وی به تاریخ ششم جنوری ۲۰۲۱ پوزش خواسته و گفته است که کار این رسانه، برداشت اشتباهی را ایجاد کرد که گویا وی خواستار خشونت شده بود.

این عذر خواهی در مورد بخشی از سخنرانی ترمپ است که در برنامۀ پانوراما با عنوان "ترمپ: یک فرصت دوم؟" به تاریخ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ و درست چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نشر شد.

بی‌بی‌سی پذیرفته است که در ویرایش ویدیوی سخنرانی ترمپ که به تاریخ ششم جنوری ۲۰۲۱ به هوادارانش در بیرون محوطۀ قصر سفید ایراد شد، مرتکب "خطای قضاوت" شده است. در آن روز هواداران ترمپ راهپیمایی صلح آمیز را در اعتراض به نتایج انتخابات نومبر ۲۰۲۰ برگزار کردند که به ادعای آنان تقلب آمیز بود و در آن ترمپ در برابر جو بایدن، نامزد رقیب از حزب دموکرات بازنده اعلام شد.

سپس، شماری از هواداران ترمپ تظاهرات خشونت‌آمیز را در محوطۀ کانگرس ایالات متحده برگزار کرده و پس از ورود به این ساختمان، سبب ساعت‌ها تاخیر در روند کاری کانگرس شدند که در آن پیروزی بایدن در انتخابات تایید می‌شد. ترمپ خشونت را تقبیح و آشوب‌گران را طرد کرد.

بی‌بی‌سی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: "ما می‌پذیریم که ویرایش ما ناخواسته این برداشت را ایجاد کرد که ما به جای گزیده‌هایی از نکات مختلف سخرانی، پیوسته یک بخش آن را نشان می‌دهیم، و این باعث ایجاد این برداشت اشتباهی شد که گویا رییس جمهور ترمپ مستقیماً خواستار اقدام خشونت‌آمیز شده است."

در این بیانیه آمده است: "بی‌بی‌سی مایل است تا از رییس جمهور ترمپ به خاطر این خطای قضاوت عذرخواهی کند."

بی‌بی‌سی همچنین گفته است که در نظر ندارد که این برنامه را بازپخش کند.

دونالد ترمپ این هفته در مصاحبه‌ای گفت که بی‌بی‌سی سخنرانی جنوری ۲۰۲۱ وی را "سلاخی" کرده و "ناصادق" بوده است. ترمپ گفت: "آنان در واقع سخنرانی ششم جنوری مرا که یک سخنرانی زیبا بود، یک سخنرانی بسیار زیاد آرام بود، تغییر داده و آن را طوری به گونۀ افراطی جلوه دادند. آنان واقعاً آن را تغییر دادند."

ترمپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت کاری را که آنان انجام دادند باور نکردنی بود.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که مشاوریت حقوقی رییس جمهور علیه بی‌بی‌سی اقامۀ دعوا کرده است. بی‌بی‌سی گزارش داده است که ترمپ خواستار یک میلیارد دالر غرامت شده است.