بریتانیا و فرانسه خواستار تدوین طرح نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز شدند

بریتانیا و فرانسه با فراخواندن طراحان نظامی ۳۰ کشور جهان، خواستار تدوین فوری طرح عملیاتی برای بازگشایی تنگه هرمز شدند. این درخواست روز پنجشنبه (۲۳ اپریل) در دومین روز نشست تخصصی قدرتهای نظامی در مقر فرماندهی مشترک 'نارت وود' در بریتانیا مطرح شد.
جان هیلی و کاترین وترین، وزیران دفاع بریتانیا و فرانسه، در بیانیۀ مشترک از طراحان نظامی خواستند تا طرح هماهنگ برای تضمین امنیت دریانوردی در این آبراه استراتیژیک تدوین کنند.
بیانیهای مشترک وزارت دفاع بریتانیا
در این بیانیه که از سوی وزارت دفاع بریتانیا نشر شد، به برنامهریزان نظامی گفته شده است:"وظیفه شما این است که اجماع دپلوماتیک رهبران ما را به گزینههای عملیاتی نظامی تبدیل کنید تا از طریق یک طرح هماهنگ، آزادی دریانوردی در تنگۀ هرمز تضمین شود."
جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا پیش از آغاز این گفتگوها گفت: "تجارت بینالمللی، امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی به آزادی دریانوردی وابسته است. ما با تکیه بر هدف مشترک، تقویت هماهنگیهای چندملیتی و برنامهریزی برای اقدام جمعی موثر، میتوانیم به بازگشایی تنگه هرمز، ثبات اقتصاد جهانی و محافظت از مردممان کمک کنیم."
این کنفرانس در ادامه نشست ۱۷ اپریل در پاریس برگزار میشود، جایی که ۵۱ کشور از یک ماموریت چندملیتی "صرفاً دفاعی" برای محافظت از کشتیهای تجارتی، اطمینانبخشی به شرکتهای کشتیرانی و انجام عملیات ماینروبی پس از دستیابی به یک آتشبس پایدار حمایت کردند.
این در حالیست که ایتالیا روز چهارشنبه به عنوان نخستین کشور، جزییات مشارکت نظامی خود را علنی کرد. جوزپه بروتی برگوتو ، لوی درستیز نیروهای بحری ایتالیا، به شبکه دولتی (آرایآی) گفت که روم آماده است تا چهار کشتی، شامل دو ماینروب، یک کشتی اسکورت و یک کشتی لوژستیکی را به منطقه اعزام کند.
او با اشاره به تواناییهای پاکسازی ماین در اختیار بریتانیا، فرانسه، بلجیم و هالند گفت: "بدیهی است که ما به تنهایی عمل نمیکنیم. ما بخشی از یک ایتلاف بینالمللی هستیم و کشورهای دیگر نیز ماینپاک ارسال خواهند کرد."او همچنین به کمیته دفاعی پارلمان ایتالیا اعلام کرد که حدود چهار هفته طول میکشد تا نیروها به منطقه برسند و تاکید کرد که عملیات ماینروبی تنها پس از توقف درگیریها آغاز خواهد شد. در حال حاضر، نیروی دریایی ایتالیا هشت فروند کشتی ماین روب فعال در اختیار دارد.
در همین حال، گوییدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، هفته گذشته اعلام کرد که حکومت ایتالیا پیش از صدور مجوز نهایی برای مشارکت این کشور در ماموریت مذکور، موافقت پارلمان آن کشور را کسب خواهد کرد.
تنگه هرمز از ۲۸ فبروری، پس از حملات هوایی ایالات متحده امریکا و اسراییل، عملاً توسط ایران مسدود شده است. این انسداد حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت دریایی را مختل کرده که منجر به بلند رفتن قیمت انرژی و افزایش هزینههای معیشتی در سراسر جهان شده است.
واشنگتن در این ابتکار عمل، به رهبری لندن و پاریس مشارکت ندارد، ماموریتی که سازماندهندگان آن را مستقل از محاصره دریایی فعلی بنادر ایران توسط واشنگتن توصیف کردهاند.
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا، روز سهشنبه تمدید دو هفتهای آتشبس با ایران را اعلام کرد تا به گفته او به رژیم "درهمشکسته" ایران زمان داده شود تا برای توافق احتمالی با امریکا، یک "پیشنهاد واحد" ارایه دهد.
با این حال، رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که محاصره نظامی بنادر و تاسیسات نفتی ایران تا زمان دستیابی به توافق با تهران پابرجا خواهد ماند. او در ۲۳ اپریل در پیامی در شبکه اجتماعی "تروت سوشیل" نوشت که به نیروی دریایی امریکا دستور داده است تا به هر قایقی که در حال ماین گذاری در تنگه هرمز باشد "شلیک کنند و آنها را از بین ببرند."
رییس جمهور ترمپ همچنین مدعی شد که تعداد کشتیهای ماین روب در منطقه به سه برابر افزایش یافته است.
این جلسات برنامهریزی، در حالی برگزار میشود که تنشها در تنگه هرمز به شدت بالا گرفته است. ایران روز چهارشنبه به سه کشتی تجارتی حمله کرد و مدعی شد که دو کشتی را توقیف کرده است.
