بریتانیا و فرانسه، روز پنجشنبه از برنامهریزان نظامی بیش از ۳۰ کشور جهان خواستند تا گزینههای عملی را به منظور بازگشایی تنگۀ هرمز، تدوین کنند.
این درحالیست که کنفرانس برنامهریزی دو روزه در فرماندهی مشترک دایمی بریتانیا در نورتوود، وارد دومین و آخرین روز خود میشود.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا و کترین واترین، همتای فرانسهیی اش به برنامهریزان ماموریت دادند تا اجماع دپلوماتیک را به یک طرح نظامی هماهنگ برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در این مسیر آبراه استراتیژیک تبدیل کنند.
وزیران دفاع بریتانیا و فرانسه، در بیانیه مشترکی که توسط وزارت دفاع بریتانیا منتشر شد، گفتند که "مبدل کردن حرکت دپلوماتیک به عمل، به برنامهریزی دقیق، بحث صریح و تعهدات قاطع از سوی کشورهای متحد و شریک" نیاز دارد.
جان هیلی پیش از مذاکرات گفته بود که تجارت بینالمللی، امنیت انرژی و ثبات اقتصاد جهانی به آزادی کشتیرانی بستگی دارد.
هیلی افزود که با "تکیه بر هدف مشترک، تقویت هماهنگی چندملیتی و برنامهریزی برای اقدام مؤثر جمعی، میتوانیم به بازگشایی تنگۀ هرمز کمک کنیم، اقتصاد جهانی را تثبیت و از مردم خود محافظت کنیم."
این کنفرانس بر اساس اجلاس ۱۷ اپریل در پاریس برگزار میشود که در آن ۵۱ کشور از یک ماموریت چندملیتی کاملاً دفاعی برای محافظت از کشتیهای تجارتی، دادن اطمینان به متصدیان کشتیرانی تجارتی و انجام عملیات ماینپاکی پس از دستیابی به آتشبس پایدار حمایت کردند.
بیش از دوازده کشور تاکنون تمایل خود را برای ارایه تجهیزات نظامی اعلام کردهاند.
مقامات گفتند که مذاکرات در نورتوود بر قابلیتهای نظامی، ترتیبات فرماندهی و کنترول و استقرار احتمالی نیرو در منطقه متمرکز است.
تنگۀ هرمز از زمان حملات ایالات متحده و اسراییل در ۲۸ فبروری توسط ایران عملاً مسدود شده است. این بسته شدن تقریباً یک پنجم تجارت جهانی نفت از طریق آب را مختل کرده و باعث افزایش بهای انرژی و افزایش هزینهها برای خانوادهها در سراسر جهان شده است.
ایالات متحدۀ امریکا، بخشی از این ابتکار عمل به رهبری بریتانیا و فرانسه نیست، که برگزارکنندگان آن را مستقل از محاصره بحری مداوم واشنگتن بر بنادر ایران توصیف کردهاند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز سهشنبه تمدید آتشبس دو هفتهای با ایران را اعلام کرد تا به رژیم "از هم پاشیدۀ" ایران فرصت دهد تا "یک پیشنهاد واحد" برای توافق احتمالی با ایالات متحده ارایه دهد.
در همین حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت که محاصره نظامی بنادر و مراکز صادرات نفتی ایران توسط ایالات متحده تا زمان دستیابی به توافق با تهران پابرجا خواهد ماند.
