منشور تشکیل 'بورد صلح' غزه در حضور رییس جمهور دونالد ترمپ امضا شد

منشور تاسیس "بورد صلح" غزه با حضور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، رهبران و نمایندگان شماری از کشورها، در حاشیۀ مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سویس، امضا شد.

هدف این ابتکار، ایجاد صلح، خلع سلاح نوار غزه و آغاز روند بازسازی قلمرو فلسطینی است.

رییس جمهور ترمپ پیش از امضای این منشور، به آنچه موفقیت‌های حکومتش برای "کاهش تنش‌ها و پیشبرد صلح در جهان" خواند، اشاره کرد و گفت: "هر کسی که اینجا حضور دارد یک ستاره است. هیچ‌چیز نمی‌تواند در برابر صلح بایستد و این بسیار مهم است. جای بهتری از داووس برای انجام چنین اقدامی وجود نداشت."

ترمپ گفت که ایجاد بورد صلح "گام نخست در راستای آیندۀ روشن‌تر برای شرق میانه و آیندۀ امن‌تر برای جهان" است. او گفت: "یکجا با هم، در موقفی قرار داریم که شانس معتبر...برای ختم دهه‌ها مشقت، توقف نسلی نفرت و خونریزی و ایجاد صلح زیبا، جاودان و باشکوه برای آن منطقه داشته باشیم."

دونالد ترمپ در این سخنرانی همچنان خطاب به گروه حماس هشدار داد که "باید سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و اگر این کار را نکنند، کارشان تمام خواهد شد". او گفت: "ما به خلع سلاح نوار غزه و بازسازی آن به شکل زیبا، متعهد استیم."

پس از این سخنرانی، رییس جمهور ترمپ منشور تاسیس "بورد صلح" را امضا کرد و پس از وی، رهبران بحرین و مراکش نخستین امضاکنندگان این منشور بودند.

همچنین رهبران و نمایندگان ارجنتاین، ارمنستان، آذربایجان، بلغاریا، هنگری، اندونیزیا، اردن، قزاقستان، کوزوو، پاکستان، پاراگوای، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان و منگولیا نیز این سند را امضا کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز حمایت از طرح صلح غزه، در ماه نومبر با تصویب قطعنامه‌ای، تشکیل بورد صلح را پیشنهاد کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در مراسم امضای منشور تشکیل بورد صلح، با اشاره به نقش دونالد ترمپ در شکل‌گیری این ابتکار گفت: "این فقط یک بورد صلح نیست؛ این یک بورد عملگرا است، درست همان‌طور که رییس‌جمهور ترمپ رییس‌جمهور عملگرا است."

وزیر خارجۀ ایالات متحده خطاب به حاضران گفت: "این جمع از رهبرانی تشکیل شده که به عمل باور دارند و رییس‌ جمهور ایالات متحده نیز کسی است که کارها را به نتیجه می‌رساند."

روبیو تاکید کرد که در حال حاضر، هرچند تمرکز اصلی این روند بر غزه است، اما به گفتۀ وی این مدل می‌تواند الگویی برای حل منازعات در دیگر نقاط جهان نیز باشد.

استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژه رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح، نیز در سخنانی کوتاه گفت: "صلح در غزه ناممکن به نظر می‌رسید، اما با هدایت دونالد ترمپ توانستیم این کار را انجام دهیم."

جرد کوشنر، مشاور و داماد رییس جمهور ترمپ، این رویداد را "آغاز مسیر جدید" خواند و گفت: "جنگ به پایان رسیده و هدف ما رسیدن به صلحی دایمی میان اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها است؛ صلحی که زمینۀ ورود سرمایه‌گذاران و انکشاف غزه را فراهم کند."

بر اساس طرح ارایه‌شده از سوی دونالد ترمپ، یک هیات بین‌المللی در چارچوب "بورد صلح" مسوول نظارت بر ادارۀ موقت نوار غزه خواهد بود. قصر سفید گفته است که "کمیتۀ ملی اداره غزه" به ریاست دکتر علی شعث، مسوول بازسازی نهادهای عامه، احیای خدمات اساسی و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیت محلی در غزه خواهد بود.