رییس جمهور ترمپ: چین به افزایش خرید محصولات امریکایی توافق کرده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحد امریکا، می‌ گوید شی جین پینگ، رییس جمهور چین، در تماس تلیفونی روز دوشنبه با وی، "کم و بیش" توافق خود را برای تسریع و افزایش خرید محصولات امریکایی توسط بیجینگ اعلام کرده است.

رییس جمهور ترمپ روز سه ‌شنبه به خبرنگاران گفت: "از او [رییس جمهور چین] پرسیدم، دوست دارم کمی سریع ‌تر خرید کنید. دوست دارم بیشتر بخرید. و او کم و بیش موافقت خود را برای انجام این کار اعلام کرده است. فکر می‌ کنم از اقدامات رئیس جمهور شی شگفت ‌زده خواهیم شد."

پیش‌ بینی مثبت ترمپ در مورد تجارت با چین پس از آن صورت می‌ گیرد که بیجینگ در ماه اکتوبر اعلام کرد که خرید (سوی بین) امریکا را از سر می‌ گیرد و افزایش محدودیت‌های صادرات عناصر کمیاب به امریکا را در خلال کاهش جنگ تعرفه ‌ای با واشنگتن متوقف می‌ کند.

سکات بسنت، وزیر مالیه ایالات متحده، روز سه ‌شنبه گفت که خرید (سوی بین) امریکا توسط چین "طبق برنامه" انجام می‌شود.

او به تعهد چین برای خرید ۱۲ میلیون تن (سوی بین) در سال جاری از زارعین امریکایی و ۸۷.۵ میلیون تن محصول امریکا در طول سه و نیم سال آینده اشاره کرد.

بسنت در مصاحبه‌ای با (سی ان بی سی) گفت که اگرچه چین و ایالات متحده همیشه "رقیب های طبیعی" یکدیگر خواهند بود، اما رابطه بین این دو کشور "در جایگاه خوبی" قرار دارد.

تماس تلیفونی روز دوشنبه بین ترمپ و شی جین ‌پینگ چند هفته پس از دیدار آنها در اجلاس سران در کوریای جنوبی و توافق روی طرح کلی یک توافق تجاری که هنوز نهایی نشده است، انجام می‌ شود.

آقای ترمپ گفت که روز دوشنبه تماس تلیفونی "بسیار خوبی" با همتای چینی خود، شی جین‌ پینگ، داشته و به "پیشرفت قابل توجهی" در نگه داشتن توافقات اشاره کرد.

بیجینگ تماس بین این دو رهبر را "مثبت، دوستانه و سازنده" توصیف کرد.

رییس جمهور ترمپ برداشت خود را از این تماس، در پستی در صفحۀ اجتماعی تروت سوشل خود به اشتراک گذاشت و به بخشی از این توافق که از صنعت زراعتی ایالات متحده حمایت می‌ کند، اشاره کرد.

آقای ترمپ نوشت: "ما یک توافق خوب و بسیار مهم برای زارعین بزرگ خود انجام داده‌ایم - و این توافق بهتر خواهد شد. رابطه ما با چین بسیار قوی است!"