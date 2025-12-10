دختر ماچادو رهبر مخالفان وینزیولا جایزۀ صلح نوبل مادرش را تسلیم شد

دختر ماریو کورینا ماچادو، رهبر حزب مخالف وینزیولا – برندۀ جایزۀ صلح نوبل، روز چهارشنبه دهم دسمبر، به نمایندگی از مادرش جایزۀ صلح را در شهر اوسلو – ناروی تسلیم شد. ماچادو گفته بود که او در راه اوسلو است و نمی‌تواند در مراسم برسد.

یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل ناروی، به اشتراک کنندگان مراسم گفت: "ماریا کورینا ماچادو تمام تلاش خود را کرده است تا بتواند امروز در این مراسم شرکت کند - سفری در شرایط بسیار خطرناک."

دخترش – انا کورینا سوسا – به عوض مادرش در مراسم حضور یافت. ماریا کورینا ماچادو از نهم ماه جون در ملا عام دیده نشده است. او پس از پیوستن به هوادارانش در اعتراضی در کاراکاس، پایتخت وینزیولا، حدود یک روز بازداشت شد.

ماچادو در یک پیام ثبت شدۀ تلیفونی که در وبسایت نوبل به نشر رسیده گفت که بسیاری از افراد "زندگی شان را به خطر انداختند" تا او به اوسلو برسد.

ماچادو در بارۀ اینکه چگونه وینزیولا را به هدف اوسلو ترک کرد گفت: "از آنان بسیار مشکور استم و این نشان می‌دهد که این به رسمیت شناختن، برای مردم وینزویلا چه معنایی دارد."

ماچادو تاکید کرد: "از آنجاییکه این جایزه برای تمام مردم وینزویلا است، باور دارم که آنان این جایزه را اخذ خواهند کرد. و به محض اینکه برسم، می‌توانم تمام خانواده و فرزندانم را که دو سال است ندیده‌ام و بسیاری از وینزویلایی‌ها و باشندگان ناروی را که می‌شناسم و در مبارزه و تقلای ما شریک هستند، در آغوش بگیرم".

در یک اقدام همبستگی، روسای جمهور چهار کشور امریکای لاتین – ارجنتاین، اکوادور، پانامه و پاراگوای در مراسم اهدای جایزه اسلو در روز چهارشنبه شرکت کردند.

ماچادوی ۵۸ ساله، به تاریخ دهم اکتوبر به خاطر تلاش‌هایش برای انتقال دموکراتیک قدرت از نیکولاس مادورو، رییس جمهور کنونی وینزویلا، جایزۀ صلح نوبل را به دست آورد.

ایالات متحده رییس جمهور وینزویلا را به عنوان رهبر یک کارتل مواد مخدر و سازمان تروریستی خارجی شناسایی کرده است.

ماچادو، در خزان امسال، پیروزی خود را در گرفتن جایزۀ صلح نوبل، مدیون مبارزات مردم وینزویلا برای آزادی و حمایت رییس جمهور دونالد ترمپ از این امر، دانست.

کمیته نوبل، ماچادو را به عنوان زنی توصیف کرد که "شعله دموکراسی را در میان تاریکی فزاینده روشن نگه میدارد".