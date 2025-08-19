دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، گفته است که به عنوان بخشی از تضمین امنیتی برای اوکراین به هدف پایان بخشیدن جنگ آن کشور با روسیه، شماری از کشورهای اروپایی به شمول آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار ایفای نقش در این زمینه اند.

ترمپ روز سه شنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت: "در بحث امنیت، آنان مایل اند تا نیرو بفرستند، ما مایلیم آنان را در موارد خاص، شاید بتوان گفت در زمینۀ نیروی هوایی، کمک کنیم، زیرا هیچ کسی آنچه را ما در اختیار داریم، ندارد، واقعاً آنان چنین چیزی ندارند."

ترمپ گفت که انتظار ندارد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در این زمینه مشکلی داشته باشد. او گفت: "فکر کنم پوتین خسته شده است، فکر کنم آنان همه از این [جنگ] خسته شده اند، اما شما هرگز نمی‌دانید. برایتان گفته می‌توانم که در مورد نظر رییس جمهور پوتین در چند هفتۀ آینده خواهیم فهمید."

رییس جمهور ترمپ گفت که برای اوکراین، کسب عضویت ناتو و پس گرفتن کریمیه "ناممکن" خواهد بود. او افزود: " نوعی امنیت وجود خواهد داشت؛ نمی‌تواند ناتو باشد - این چیزی نیست که هرگز اتفاق بیفتد، آنان نمی‌توانند این کار را انجام دهند."

دونالد ترمپ گفت که اگر ملاقات میان زیلینسکی و پوتین "کارآ باشد، او به دیدار سه جانبه شتافته و آن را یک طرفه خواهم کرد.

ترمپ گفت: "به او [پوتین] گفت که دیداری با رییس جمهور زیلینسکی برنامه‌ریزی می‌کنیم و تو با وی ملاقات خواهی کرد، و پس از این دیدار، اگر همه چیز سر به راه باشد، من با شما ملاقات کرده و کار را یک سره خواهیم کرد."

تا کنون زمان مشخص و مکان برگزاری چنین نشستی مشخص نشده است.

ترمپ روز دوشنبه در قصر سفید با صدر اعظمان آلمان، بریتانیا، ایتالیا، روسای جمهور فرانسه و فنلند، منشی عمومی ناتو، رییس کمیسیون اروپا و رییس جمهور اوکراین در مورد پایان بخشیدن جنگ اوکراین صحبت کرد. رهبران اروپایی ضمن قدردانی از کارکرد ترمپ در این زمینه، خواستار تضمین‌های امنیتی برای اوکراین شدند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفته است که ایالات متحده با متحدان اروپایی و غیراروپایی کار خواهد کرد تا "چنین تضمین امنیتی" را ایجاد کند. او در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت: "هم اکنون روی آن کار می‌کنیم...این چیزی است که پس از توافق صلح، انجام خواهد شد."

دونالد ترمپ روز جمعه گذشته با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در ایالت الاسکا دیدار و گفت‌وگویشان را بسیار سازنده توصیف کرده بود.