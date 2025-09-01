زلزله در افغانستان بیش از ۸۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت

مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان می‌گویند که در اثر وقوع زلزله در شرق آن کشور ۸۱۲ نفر کشته و بیش از ۲۸۱۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری گفت که این زلزله چهار ولایت شرقی -کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان – را به شدت آسیب رسانده است.

مجاهد گفت که بیشترین آمار تلفات از ولایت کنر ثبت شده و به گفتۀ وی تنها ۸۰۰ کشته و ۲۵۰۰ زخمی از این ولایت گزارش شده است.

سخنگوی حکومت طالبان گفت که به دلیل انسداد راه‌های مواصلاتی و تخریبات گسترده به ویژه در ولسوالی‌های نورگل، چوکی، وته پور و مانوگی ولایت کنر، شاید شمار تلفات افزایش یابد.

شدت این زلزله را که نیمه شب یکشنبه ۳۱ اگست به وقوع پیوست، ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده شش ریکتر تخمین کرده و گفته است که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "در همبستگی کامل با مردم افغانستان" می‌ایستد.

گوتیرش نگاشته است: "تسلیت عمیق خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده و شفای فوری زخمی شدگان را تمنا دارم. تیم ملل متحد در افغانستان برای کمک به نیازمندان در ساحات آسیب‌دیده، از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد."

حکومت‌های هند، پاکستان و چین ضمن ابراز همدردی به خاطر این رویداد، برای کمک به آسیب دیدگان این زلزله ابراز آمادگی کرده اند.

در سال ۲۰۲۲، زلزله‌ای با شدت ۵.۹ ریکتر در شرق و جنوب شرق افغانستان منجر به مرگ ۱۰۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد.

در اکتوبر سال ۲۰۲۳ چند زلزله با شدت ۶.۳ ریکتر ولایت هرات را تکان داد که به گفتۀ مقام‌های طالبان منجر به کشته شدن ۴۰۰۰ نفر شد، هرچند ملل متحد آمار تلفات زلزلۀ هرات را ۱۵۰۰ کشته گزارش داده است.