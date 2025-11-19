تصویب طرح نشر اسناد پروندۀ اپستین در کانگرس امریکا؛ ترمپ 'آمادۀ' امضای آن است

مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده سه شنبه شب ۱۸ نومبر با اکثریت قاطع آرا طرحی را تصویب کرد که وزارت عدلیۀ امریکا را موظف می‌کند تا اسناد بیشتری از پرونده‌های مرتبط با جفری اپستین، آزارگر جنسی زنان، را نشر کند.

از جمع ۴۲۸ عضو حاضر در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، تنها یک نماینده در مخالفت با این طرح رای داده و ۴۲۷ عضو دیگر مجلس به این طرح رای مثبت دادند.

در همین حال، یک مقام ارشد قصر سفید به خبرگزاری رویترز گفته است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، آماده است تا به محض رسیدن این طرح به قصر سفید، آن را امضا کند.

دو روز پیش از رای‌گیری مجلس نمایندگان، رییس جمهور ترمپ از قانونگذاران جمهوریخواه کانگرس ایالات متحده خواست تا به نشر اسناد مرتبط به پروندۀ اپستین رای مثبت بدهند. ترمپ گفت: "ما چیزی برای پنهان کردن نداریم."

این طرح، انتشار تمام اسناد طبقه‎بندی ناشدۀ پروندۀ اپستین را الزامی می‌سازد.

مجلس سنای ایالات متحده نیز پس از دریافت این طرح، بدون رای‌گیری رسمی و بدون آنکه هیچ سناتور با آن مخالفت کند، این طرح را به عنوان مصوبه پذیرفت و آن را برای توشیح رسمی رییس جمهور، به قصر سفید ارسال کرد.

جفری اپستین سرمایه‌دار امریکایی و فردی بانفوذ در محافل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود که سال‌ها به اتهام سواستفاده و قاچاق جنسی دختران نوجوان تحت پیگرد قرار داشت.

در سال ۲۰۱۹ در حالی که در زندان فدرال در نیویورک و در انتظار محاکمه بود، مرگ او اعلام شد. مسوولان طب عدلی علت مرگ او را "خودکشی" اعلام کردند.

در جریان فشارها برای انتشار اسناد پروندۀ اپستین، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، یکدیگر را به پنهان‌کاری و ارتباط چهره‌های برجسته با این پرونده متهم می‌کنند.