ترمپ و همسرش به مردم امریکا: برای قربانیان حملۀ مینیسوتا دعا کنید

در تازه ترین واکنش در پی حملۀ مرگبار روز گذشته بر یک مکتب و کلیسای کاتولیک در مینیسوتا، امروز پنجشنبه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میلانیا ترمپ، از مردم امریکا خواسته اند تا به قربانیان این رویداد دعا کنند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: "رئیس جمهور ترمپ و بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا از تمام ملت خواسته اند که در دعا برای قربانیان و خانواده‌هایشان که با غم و اندوه غیرقابل تصوری روبرو هستند، به ما بپیوندند."

پیش از آن، ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف بی آی)، گفت که این اداره، گلوله باری روز چهارشنبه در یک مکتب کاتولیک در شهر مینیاپولیس را که در آن دو کودک کشته شد، به مثابۀ یک "عمل تروریستی داخلی" پیگرد می‌کند.

اف بی آی گفته است که در تحقیقات شواهدی به دست آمده است که نشان می‌دهد "این حمله یک عمل تروریستی داخلی انگیزه گرفته از یک ایدیولوژی سرشار از نفرت بوده است."

کش پاتیل، رییس (اف‌بی‌آی)، در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که حمله کننده به نام روبین ویستمن شناسایی شده که نام اصلی وی رابرت ویستمن بوده است، "اشارات ضد کاتولیک و ضد مذهبی متعددی را هم در یادداشت ها و هم روی سلاح‌های گرم خود به جا گذاشته است."

پاتیل گفت وستمن با نوشتن "اسراییل باید سقوط کند"، "فلسطین آزاد شود" و استفاده از عبارات صریح مربوط به هالوکاست، نفرت و خشونت خود را نسبت به یهودیان ابراز کرد."

رییس اف‌بی‌آی این را هم گفت که وستمن همچنین "در یک شاژور اسلحه، آشکارا خواستار خشونت علیه رییس جمهور [دونالد] ترمپ شد."

پولیس می گوید که مهاجم ۲۳ ساله صبح چهارشنبه از یک کلکین کلیسا در مکتب کاتولیک اناونسییشن، گلوله باری کرد. دو تن از قربانیان این رویداد هشت ساله و ده ساله بودند. پولیس گفت که ۱۷ نفر دیگر به شمول چهارده کودک در این گلوله باری مجروح شده اند.

مقامات می‌گویند فرد مهاجم پس از حمله به مکتب، بر خود نیز شلیک کرده که در اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله، جان خود را از دست داده است.

در اعلامیه ای که روز چهارشنبه، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به نشر سپرد، دستور داد تا بیرق ملی امریکا، بر فراز تمام ساختمان های عامه، تا روز یکشنبه "به عنوان ادای احترام به قربانیان اعمال خشونت‌آمیز بی معنی که در ۲۷ اگست ۲۰۲۵ در مینیاپولیس، مینیسوتا رخ داد" نیمه برافراشته باشد.