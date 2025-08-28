ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف بی آی)، می گوید که این ادارۀ گلوله باری روز چهارشنبه در یک مکتب کاتولیک در شهر مینیاپولیس را که در آن دو کودک کشته شد، به مثابۀ یک عمل تروریستی داخلی تحقیق می کند.

کَش پاتیل، رئیس (اف‌بی‌آی)، در صفحۀ ایکس نگاشته است: "حمله کننده به نام روبین ویستمن شناسایی شده که نام اصلی وی رابرت ویستمن بوده است." پتیل افزوده است که ادارۀ تحقیقات فدرال تاجایی که بتواند جزییات تازه را در مورد تحقیقات جاری خود، با مردم شریک خواهد ساخت.

پولیس می گوید که مهاجم ۲۳ ساله صبح چهارشنبه از یک کلکین کلیسا در مکتب کاتولیک اناونسییشن، گلوله باری کرد. دو تن از قربانیان این رویداد هشت ساله و ده ساله بودند. پولیس گفت که هفده نفر دیگر به شمول چهارده کودک در این گلوله باری مجروح شده اند.

مقامات می‌گویند فرد مهاجم پس از حمله به مکتب، بر خود نیز شلیک کرده که در اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله، جان خود را از دست داده است.

در اعلامیه ای که روز چهارشنبه، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده به نشر سپرد، دستور داد تا بیرق ملی امریکا، بر تمام ساختمان های عامه، تا روز یکشنبه "به عنوان ادای احترام به قربانیان اعمال خشونت‌آمیز بی معنی که در ۲۷ اگست ۲۰۲۵ در مینیاپولیس، مینیسوتا رخ داد" نیمه برافراشته باشد.