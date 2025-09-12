عراقچی: تبادل زندانیان با فرانسه به مرحلۀ نهایی رسیده است

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، می ‌گوید تبادل دو زندانی فرانسوی با یک شهروند ایرانی در مراحل نهایی است و انتظار می‌ رود ظرف چند روز آینده انجام شود.

عراقچی در مصاحبه‌ ای با تلویزیون دولتی ایران در اواخر روز پنجشنبه گفت که مهدیه اسفندیاری با دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، مبادله خواهد شد.

این زوج فرانسوی سه سال گذشته به اتهام جاسوسی برای اداره استخبارات اسرائیل، موساد، در ایران زندانی بوده‌ اند. خانواده‌های آنها این اتهامات را رد کرده‌ اند.

فرانسه بار دیگر درخواست‌های خود را برای آزادی سه شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت شده‌اند، تکرار کرد و از اظهار نظر در مورد تبادل احتمالی زندانیان که این هفته توسط وزیر خارجه ایران مطرح شد، خود داری کرد.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، امروز جمعه گفت که این کشور خواستار آزادی "فوری" و "بدون قید و شرط" سه شهروند خود است که در ایران بازداشت شده‌ اند.

ایران از سال ۲۰۲۲ سیسیل کوهلر و شریک زندگی ‌اش ژاک پاریس را در شرایطی که فرانسه آن را شبیه شکنجه می‌ داند، در بازداشت نگه داشته است.

در همین حال یک بایسکل ‌سوار ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی نیز در ماه جولای، در خلال موج دستگیری‌ها در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ماه جون، دستگیر گردید.

ژان نوئل بارو، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات عراقچی، از اظهار نظر خودداری کرد.