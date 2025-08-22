هشدار وزیر دفاع اسراییل به حماس: شرایط آتش بس را بپذیرید

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، هشدار داده است که اگر حماس به شرایط اسراییل برای پایان جنگ توافق نکند، ممکن شهر غزه ویران شود.

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، روی انجام یک عملیات شدید نظامی در شهر غزه برای شکست تروریست های حماس تعهد کرده مگر این که این گروه به شرایط اسراییل برای پایان جنگ – که شامل رهایی تمام گروگان ها و خلع سلاح حماس می باشد، توافق کند.

کتز، روز جمعه با نشر پیامی در صفحۀ ایکس نگاشت:" دروازه های جهنم به زودی به روی تروریست ها و متجاوزان جنسی حماس در غزه باز خواهد شد – تا زمانی که آنان به شرایط اسراییل برای پایان جنگ توافق کنند."

اظهارات وزیر دفاع اسراییل، یک روز پس از آن بیان شد که بنیامین نتنیاهو، صدراعظم این کشور، همزمان با تایید نهایی عملیات برنامه ریزی شدۀ نظامی برای تصرف شهر غزه، دستور "مذاکرات فوری برای رهایی تمام گروگان ها را" که نزد حماس نگهداری می شوند، صادر کرد.

حماس، این هفته شرایط آتش بس پیشنهاد شده توسط میانجی های قطر و مصر را پذیرفت. در عین حال، حماس این موقف خود را حفظ کرده که تا زمان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، سلاح خود را به زمین نمی گذارد.

قصر سفید این هفته اعلام کرد که "تصادفی نیست که حماس این پیشنهاد را پس از انتشار بیانیه بسیار قاطع رئیس جمهور ایالات متحده در مورد این جنگ پذیرفته است." دونال دترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام اجتماعی تروث گفته است که گروگان های باقیمانده تنها زمانی برخواهند گشت که "با حماس مقابله شده و آن را نابود کنند."

در عین زمان، یک گزارش مصوونیت غذایی تحت حمایت سازمان ملل متحد، روز جمعه اذعان داشته که قحطی در بخش های از غزه وجود داشته و به خاطر تداوم جنگ تهدید این وضعیت می تواند گسترش یابد.

اسراییل گفته است که یافته های این گزارش دسته بندی یکپارچۀ مرحله وار مصوونیت غذایی را رد کرده و آن را "نادرست و یکجانبه" خوانده است.

دسته بندی یکپارچۀ مرحله وار مصوونیت غذایی، ابزاری برای بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد مصوونیت غذایی می باشد.

درگیری در غزه پس از آن شعله ور شد که حماس به تاریخ هفتم ماه اکتوبر ۲۰۲۳ به جنوب اسراییل حمله کرد و بیش از ۱۲۰۰ نفر را – که اکثر آنان غیرنظامی بودند، کشت و ۲۵۱ نفر دیگر را گروگان گرفت.

نزدیک به پنجاه گروگان هنوز هم در غزه، نزد حماس نگهداری می شود که به گفتۀ اسراییل، حدود ۲۰ نفر آنان هنوز زنده اند.