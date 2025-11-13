مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که نیروهای تامین ثبات برای غزه، در چارچوب ماموریت خود جهت تحکیم آتش‌بس یک ماهه بین اسراییل و گروه تروریستی حماس، نباید نقش محاربوی داشته باشد.

روبیو روز چهارشنبه پس از ملاقات با همتایان خود در نشست "جی‌هفت" در کانادا تاکید کرد که نیروهای تامین ثبات برای غزه نباید رزمی باشند.

تشکیل نیروهای تامین ثبات برای غزه، از سوی ایالات متحدۀ امریکا پیشنهاد شده است که به گفتۀ روبیو بر اساس آن، حماس باید داوطلبانه، غیر مسلح شود.

اسراییل و حماس به صورت شفاهی این طرح را پذیرفته و از دهم اکتوبر، به این‌سو آتش‌بس را طبق مفاد آن رعایت کرده اند.

حماس، دو سال پیش، با حمله بر اسراییل، بیش از ۱۲۰۰ اسراییلی را کشت و ۲۵۱ نفر دیگر را گروگان گرفت.

مارکو روبیو گفت که نیروهای بین المللی تامین ثبات برای غزه، باید "امنیت اولیه روزمره" را در نیمی از قلمرو غزه که تحت کنترول اسراییل نیست، تامین کند.

او گفت تنها چنین نیرو می‌تواند "افزایش چشمگیر" کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان در غزه و توسعۀ مجدد پس از جنگ را در این باریکه ممکن سازد.

ایالات متحده، بر اساس قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش دارد تا نیروهای بین‌المللی تامین ثبات برای غزه را تشکیل و مشروعیت ببخشد.

روبیو و دیگر وزیران امور خارجه "گروه‌هفت" همچنان روز چهارشنبه در پایان نشست دو روزۀ شان در ساحۀ نیاگارا در کانادا، بیانیه مشترکی صادر کردند و بر "حمایت قاطع" خود از طرح رییس جمهور دونالد ترمپ، برای صلح در غزه تاکید کردند.

افزون بر رییس امور خارجی اتحادیه اروپا، دپلوماتان ارشد ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و جاپان، امضا‌کنندگان این بیانیه استند.

وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود در مورد غزه گفتند: "ما از آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها استقبال کردیم. ما بر فوریت بازگرداندن اجساد گروگان‌های درگذشته تاکید کردیم. ما همچنان از افزایش جریان کمک‌ها استقبال کردیم، اما نگرانی خود را در مورد محدودیت‌هایی که همچنان پابرجاست ابراز کرده ایم. ما از همه طرف‌ها خواستیم تا اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه بدون دخالت بزرگ، از طریق ادارات سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، علاوه بر سایر نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، همانطور که در طرح رییس جمهور ترمپ تصریح شد، فراهم شود."