نگرانی اروپا از تصمیم امریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان

پس از اعلام تصمیم ایالات متحده امریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان، این اقدام نگرانیها و واکنشهای متفاوتی را در میان رهبران اروپا و ناتو برانگیخته است.
پنتاگون هفته گذشته اعلام کرد که پنج هزار نیروی امریکایی از آلمان خارج خواهند شد. اما دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا، روز شنبه به خبرنگاران گفت که این کاهش "بهطور چشمگیری" بیشتر از پنج هزار نفر خواهد بود. رییس جمهور توضیح بیشتری درباره دلیل این تصمیم ارایه نکرد، موضوعی که شماری از متحدان ناتو را غافلگیر کرده است.
این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که تنشها میان واشنگتن و برخی پایتختهای اروپایی، بهویژه برلین، بر سر جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران افزایش یافته است.
در هفتههای اخیر، دونالد ترمپ چندین بار کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، بهویژه آلمان، را به دلیل خودداری از اعزام نیروی بحری برای بازگشایی و تأمین امنیت تنگه هرمز مورد انتقاد قرار داده است.
با این حال، شماری از رهبران اروپایی تلاش کردهاند این تصمیم را در چارچوب گستردهتر مسوولیتپذیری امنیتی اروپا ارزیابی کنند.
یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در واکنش به این موضوع گفت: "نباید این موضوع را بیش از حد بزرگ جلوه داد، زیرا انتظار میرود اروپا مسوولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد." او که در ایروان، پایتخت ارمنستان، محل برگزاری نشست رهبران اروپایی سخن میگفت، افزود که این موضوع باید در چارچوب ناتو و بهگونه هماهنگ مدیریت شود.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که بحث خروج نیروهای امریکایی از اروپا موضوع تازهای نیست، اما زمانبندی اعلام این تصمیم "غافلگیرکننده" بوده است. او تأکید کرد که تحولات اخیر نشان میدهد اروپا باید "ستون اروپایی ناتو" را بیش از پیش تقویت کند.
واکنش ناتو
در همین حال، آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، اعلام کرد که مقامهای این ایتلاف نظامی در حال بررسی جزییات تصمیم امریکا درباره استقرار نیروهایش در آلمان هستند. هرچند متحدان اروپایی و کانادا از زمان بازگشت دونالد ترمپ به قدرت در سال گذشته انتظار چنین اقدامی را داشتند، مقامهای امریکایی پیشتر گفته بودند که هرگونه تغییر در هماهنگی با ناتو انجام خواهد شد.
در برلین نیز مقامهای آلمانی تلاش کردهاند از شدت نگرانیها بکاهند. یوهان وودفول، وزیر خارجه آلمان، روز دوشنبه گفت که با وجود تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهایش در آلمان، هیچ کمبودی در توان بازدارندگی متعارف ناتو در اروپا به وجود نخواهد آمد.
او افزود که آلمان گفتوگوهای نزدیکی با ایالات متحده خواهد داشت تا مشخص شود چه تصمیمهایی بهگونه قطعی گرفته شده و برلین چه گزینههایی برای تأثیرگذاری بر این تصمیمها در اختیار دارد.
همزمان، وزارت دفاع آلمان اعلام کرد که ایالات متحده تاکنون طرح استقرار میزایلهای دوربرد توماهاک در آلمان را بهگونه قطعی لغو نکرده است. با این حال، کشورهای اروپایی از پیش برنامههایی را برای تهیه سیستمهای تسلیحاتی جایگزین روی دست گرفتهاند تا خلأ احتمالی ناشی از این تصمیم را پر کنند.
براساس بیانیه وزارت جنگ ایالات متحده، انتظار میرود روند خروج نیروها طی شش تا دوازده ماه آینده تکمیل شود. در چارچوب این تصمیم، یک لوای محاربوی مستقر در آلمان از این کشور خارج خواهد شد و یک کندک میزایلهای دوربرد که حکومت جو بایدن، رییسجمهور پیشین امریکا، قصد داشت استقرار آن را اواخر امسال در آلمان آغاز کند، دیگر مستقر نخواهد شد.
با این وجود، سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت: "ما درباره یک لغو قطعی صحبت نمیکنیم. این سلاحها قرار بود در آلمان مستقر شوند و ممکن است هنوز هم مستقر شوند."
این میزایلهای دوربرد قرار بود بخش مهمی از توان بازدارندگی ناتو در برابر روسیه را تقویت کنند.
آلمان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در اروپا به شمار میرود و میزبان مقر قوماندانی نیروهای امریکایی در اروپا و آفریقا است. پایگاه هوایی رامشتاین در این کشور نیز یکی از مراکز حیاتی عملیاتهای اردوی امریکا در منطقه محسوب میشود.
گروه