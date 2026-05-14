در پی دیدار دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا و شی جین‌پینگ، رییس جمهور چین، بازارهای جهانی واکنش مثبتی نشان دادند.

در این نشست تاریخی، سران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان بر سر باز بودن تنگه استراتيژیک هرمز برای تمامی کشورها به توافق رسیدند. ترمپ و شی تاکید کردند که نباید به ایران اجازه داده شود که در قبال تردد کشتی‌ها از مسیرهای مواصلاتی این آبراه باریک، پولی دریافت کند.

هم‌زمان با این دیدار دو قدرت اقتصاد جهان در روز پنجشنبه(۱۴می) بازارهای سهام اروپا و بازار بورس امریکا سیر صعودی داشتند، در حالی که بازارهای آسیا روندی نوسانی را تجربه کردند و بهای نفت همچنان ثابت ماند.

در عین حال، قصر سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شی جین‌پینگ تمایل خود را برای خرید بیشتر نفت از ایالات متحده ابراز کرده است، اقدامی که هدف آن کاهش وابستگی چین به انرژی ایران و توازن تجاری با امریکا ارزیابی می‌شود.

نشر این خبر سبب موجی از خوش‌بینی ها در بازارهای مالی شد ، طوری که در بازارهای اروپا، شاخص "داکس" آلمان بیش از یک درصد افزایش یافت و شاخص "فوتسی یکصد" بریتانیا نیز با صعود همراه شد.



در آسیا اما بازارها وضعیت متناقضی داشتند، در حالی که شاخص "کوسپی" کوریایی جنوبی رشد داشت، شاخص "نیکی ۲۲۵" جاپان ۰.۹۸ درصد کاهش یافت.

در بازار وال‌استریت امریکا نیز شاخص ها روند صعودی به خود گرفتند و شاخص صنعتی "داو جونز" با افزایش ۳۵۱ واحدی (۰.۷ درصد)، بار دیگر در آستانه عبور از سطح تاریخی ۵۰ هزار واحد قرار گرفت.

این صعود بازار، علاوه بر نتایج مثبت دیدار سران امریکا و چین، متاثر از اعلام درآمدهای قوی شرکت "سیسکو سیستمز" نیز بود. در پی این تحولات، شاخص‌های "اس‌اندپی ۵۰۰" و "نزدک ۱۰۰" نیز به ترتیب ۰.۳ و ۰.۲ درصد رشد کردند.

در بازار انرژی، بهای نفت خام برنت بدون تغییر چندانی در حدود ۱۰۵ دالر در هر بیرل باقی ماند. با این حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری امریکا پس از سه روز افزایش متوالی ناشی از نگرانی‌های تورمی، روند نزولی به خود گرفت.

اما با وجود این همه، قیمت بنزین در داخل امریکا همچنان در سطوح بالا باقی مانده است به‌طوری که انجمن موتر امریکا (AAA) اعلام کرد میانگین قیمت هر گیلن بنزین معمولی در این هفته به ۴.۵۲ دالر رسیده، در حالی که این رقم پیش از آغاز درگیری‌ها کمتر از ۳ دالر بود.

در واکنش به این وضعیت، دونالد ترمپ اعلام کرد که از طرح تعلیق مالیات فدرال بر بنزین حمایت می‌کند و پیش‌بینی کرد که با پایان یافتن تنش‌ها، قیمت سوخت به‌سرعت سقوط خواهد کرد.

این در حالی است که انسداد عملی تنگه هرمز، به‌عنوان مسیر عبور ۲۰ درصد نفت و گاز جهان، همچنان حمل‌ونقل جهانی کالا و انرژی را تحت تاثیر قرار داده است.