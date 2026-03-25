کشورهای همسایۀ ایران روز چهار شنبه (۲۵ مارچ) به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل‌های رژیم ایران بر کشورهای منطقه "ناموجه" بوده و صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

ایران روز چهار شنبه حملات جدید را بر کشورهای منطقه انجام داد. عربستان سعودی می‌گوید که سیستم دفاعی این‌کشور ۳۴ طیارۀ بی‌سرنشین و یک میزایل بالستیک ایران را رهگیری کرده است. بحرین از رهگیری ۳۰ و امارات متحده عربی از رهگیری ۹ طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی ایران خبر داده است.

پس از آنکه ایالات متحدۀ امریکا و اسراییل به تاریخ ۲۸ فبروری، به منظور از بین بردن تهدیدات رژیم ایران، عملیات مشترک را بر آن کشور آغاز کرد، رژیم ایران بر تاسیسات ملکی و اهداف ایالات متحده امریکا در شرق میانه، حملات را انجام داده است.

جمال المشرخ، سفیر امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان گفت که حملات (خطرناک و تروریستی) ایران بر تاسیسات ملکی، میدان های هوایی و محلات رهایشی "کاملاً غیرمسوولانه" بوده است.

او ادعا های ایران مبنی بر انتقام جویانه بودن ماهیت حملات رژیم ایران را رد کرد و گفت که از خاک امارات متحده عرب برای حمله بر ایران استفاده نشده است.

علی بحرینی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به این انتقادها گفت که "هدف قرار دادن ایران در مجامع سیاسی و حقوقی" تنها اسراییل را جسور ساخته و "یک اشتباه تاریخی" است.

ناصر عبدالله الهين، نمایندۀ کویت گفت که حملات ایران "تهدید بزرگ را به منطقه و صلح و امنیت جهانی" متوجه می‌کند.

ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که یگانه راه که جلو بحران بزرگ و تاثیرات آن بر افراد ملکی را گرفته می‌تواند، این است که به جنگ خاتمه داده شود.