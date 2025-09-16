منشی عمومی ملل متحد: محدودیت طالبان بر کار امدادرسانان زن 'احمقانه' است

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت طالبان بر کار امدادرسانان زن در افغانستان "به کلی غیرقابل تحمل" و "احمقانه" است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) سه روز پیش خبر داد که نیروهای طالبان از ورود زنان افغان که به صفت کارمند و قراردادی در دفاتر ملل متحد در کابل کار می‌کنند، عملاً جلوگیری کرده و نیز به گونۀ "کتبی یا شفاهی" به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان از وضع این محدودیت خبر داده اند.

گوتیرش روز سه شنبه ۱۶ سپتمبر در یک کنفرانس خبری گفت: "این مطلقاً غیرقابل تحمل است، غیرقابل تحمل نه، احمقانه است. با هر آنچه در توان داریم تلاش می‌کنیم تا حکومت طالبان بر اهمیت [کار امدادرسانان زن] پی ببرد."

مسوولان نهادهای امدادرسان، به شمول ادارات سازمان ملل متحد، در پی زلزلۀ مرگبار و ویرانگر اخیر در شرق افغانستان، بر ضرورت فوری امدادرسانان زن برای کمک به زنان آسیب‌دیده در این زلزله تاکید کرده اند.

زلزلۀ اخیر در ولایت کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته و نیز منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بی‌خانمان و نیازمند به کمک‌های فوری کرده است.

در حالیکه اکثر آسیب دیدگان این رویداد زنان و کودکان اند، بر اساس گزارش‌ رسانه‌ها از هر ده امدادرسان در ولایت کنر، تنها یک نفر آن زن است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، کم از کم ۱۱۶۰۰ زن باردار در زلزلۀ اخیر در ولایت کنر متاثر شده و نیازمند کمک اند.

منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت: "این به سود حیاتی افغانستان است که زنان کار بشردوستانه را انجام دهند و به کمک‌های بشری دسترسی داشته باشند. این [محدودیت طالبان] به نظر من، به کلی غیرقابل قبول است."

یک روز پیش از اظهارات گوتیرش، مقام‌های برجستۀ سازمان ملل متحد در افغانستان پس از دیدار از ساحات زلزله‌زده در ولایت کنر، ضرورت کمک فوری به آسیب‌دیدگان، به شمول حضور زنان در فعالیت امدادرسانی، را برجسته کردند.

روزا اوتنبایوا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما گفت: "زنان افغان تنها استفاده کنندگان کمک‌ها نبوده بلکه ستون فقرات تلاش‌های امدادرسانی اند. نقش آنان حیاتی است و بدون آنان، ما نمی‌توانیم کمک‌ها را به مقیاس مورد نیاز، برسانیم."

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، نیز هشدار داده است که نبود زنان در فعالیت امدادرسانی منجر به اخلال در رساندن کمک‌های حیاتی به صدهاهزار نفر شده است. جمال گفت: "بدون امدادرسانان زن، ما قادر به عملیات نیستیم."

حکومت طالبان مانع کار زنان و دختران در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی به شمول موسسات امدادرسان شده و در واکنش به انتقادها نسبت به این رویکرد خود گفته اند که این اقدام "مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان" و "در مطابقت با شریعت اسلام" است.