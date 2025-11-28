آتش سوزی در هانگ کانگ؛ ۱۲۸ کشته و ۲۰۰ نفر ناپدید

اداره مبارزه با فساد اداری هانگ کانگ روز جمعه اعلام کرد که هشت نفر را در پیوند به آخرین آتش سوزی مرگبار در هانگ کانگ بازداشت کرده است.

آتش سوزی بزرگ، بلند منزل های مسکونی را از بین برده و جان حداقل ۱۲۸نفر را گرفت. مقامات گفته اند که ۲۰۰ نفر هنوز ناپدید اند. این مرگبارترین آتش سوزی در هشت دهۀ گذشته در این شهر عنوان شده است.

مقامات اعلام کردند که عملیات امداد و نجات در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در شمال تای پو، پایان یافته است. به گفتۀ مقامات حداقل ۷۹ نفر، از جمله ۱۲ کارمند اطفاییه، در عملیات امداد و نجات زخمی شده اند. آنان همچنین اعلام کردند که آمار تلفات ممکن است افزایش یابد.

آتش سوزی بعد از ظهر چهارشنبه (۲۶ نومبر) در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت رخ داد و به سرعت هفت ساختمان از هشت ساختمان ۳۲ طبقه‌ای را در بر گرفت.

مقامات اعلام کردند که سیستم هشدار آتش در این منطقه به درستی کار نمی‌کرد.

پولیس روز پنجشنبه دو مدیر اجرایی و یک مهندس مشاور از شرکت ساختمانی پرستیژ را دستگیر کرد، شرکتی که به گفته مقامات دولتی بیش از یک سال است که کارهای تعمیر و نگهداری را در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت انجام می‌دهد و متهم به استفاده از مواد غیرمصوون، از جمله تخته های فوم قابل اشتعال برای مسدود کردن کلکین‌ها است.