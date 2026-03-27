حملۀ پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل احتمالا 'جنایت جنگی' است - دیدبان حقوق بشر

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حملۀ اخیر هوایی نیروهای پاکستانی بر مرکز ترک اعتیاد در کابل، "غیر قانونی و احتمالا جنایت جنگی" بوده است.

این نهاد روز جمعه (۲۷ مارچ) در یک اعلامیه گفت، در حالیکه بررسی‌های بیشتر ادامه دارد، این یکی از مرگبارترین حملات فرامرزی در ماه های اخیر در افغانستان شمرده می‌شود.

پتریشا گاسمن، مسوول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این اعلامیه گفت:" شواهد مشهود نشان می‌دهد که حملات هوایی پاکستان بر مرکز مشهور صحی کابل، که ده‌ها تن در آن کشته شدند، غیر قانونی بوده است."

به گفته این سازمان بر اساس ارقام نهاد های بین المللی، در حمله هوایی پاکستان که به تاریخ ۱۶ مارچ بالای مرکز ترک اعتیاد (امید) در شرق کابل انجام شد کم از کم ۱۴۳ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر که اکثریت شان بیماران بودند، زخمی شدند.

این نهاد از مقامات پاکستانی خواسته است که تحقیقات عاجل و بی‌طرف را در این مورد انجام داده و عاملان آن را پاسخگو قرار دهد.

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو ادامه دارد و تا کنون، تلاش‌های دپلوماتیک به منظور توقف این درگیری بی‌نتیجه بوده است.

پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.

از سوی دیگر، ایالات متحدۀ امریکا در واکنش به این درگیری‌ها در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، طرف‌های درگیر را به کاهش تنش‌ها از راهی گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرده است.

در همین حال، انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، گفته است که با ملا حسن اخند، رییس الوزرا حکومت طالبان، روی تنش میان افغانستان و پاکستان و آتش بس بین دو کشور صحبت کرد.

انور ابراهیم در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس همچنین نوشته است که مالیزیا تلاش های خود را از طریق سازمان همکاری های اسلامی برای کمک به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان با تاکید بر اصول عدالت، فراگیری و حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها و همچنین دسترسی به آموزش انجام ادامه خواهد داد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه (۲۴مارچ) از پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا به "یک آتش‌بس جدید توافق کرده و به دنبال توافقنامۀ پایدار صلح باشند".