کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه (۲۴مارچ) از پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا به "یک آتش‌بس جدید توافق کرده و به دنبال توافقنامۀ پایدار صلح باشند".

این کارشناسان با اشاره به فروپاشی آتش‌بس دایمی ماه اکتوبر ۲۰۲۵ از پاکستان و مقامات حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا "ریشه‌های اصلی درگیری را حل کرده و پاسخگویی در قبال نقض قوانین بین‌المللی را تضمین کنند."

براساس این گزارش، از ۲۶ فبروری ۲۰۲۶ تاکنون، کم از کم ۲۸۹ غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده اند که شامل ۷۶ کشته و ۲۱۳ زخمی می‌باشد. همچنان بیش از ۱۱۵ هزار نفر به خاطر این درگیری‌ها بیجا شده اند.

این کارشناسان اذعان داشته اند که در این درگیری‌ها "زیربناهای غیرنظامی مانند شفاخانه‌ها، منازل، بازارها و محلات مسکونی بی‌جاشدگان آسیب دیده و فعالیت‌های روزمرۀ مردم به شدت مختل شده است."

کارشناسان حقوق بشر ملل متحد تاکید کرده اند که حفاظت از غیرنظامیان و اموال ملکی "یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل است" و خواستار انجام تحقیقات "فوری، مستقل و شفاف" در بارۀ تمامی موارد نقض حقوق بشر شده اند.

با شاره به حملۀ ۱۶ مارچ پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد امید در کابل، کارشناسان ملل متحد این حمله را "محکوم" کرده به خانواده‌های قربانیان ابراز "تسلیت" کردند.

همچنان آنان، نگرانی خود را به خاطر تلفات غیرنظامیان در پاکستان، در نتیجۀ حملات طالبان، بیجاشدن مردم و بسته ماندن مکاتب ابراز داشتند.

پس از آنکه پاکستان و حکومت طالبان، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، در روزهای عید به آتش‌بس موقت توافق کردند، گفته می‌شود که باردیگر این درگیری‌ها بین دو طرف آغاز شده است.

پاکستان ادعا می‌کند که این اقدامات در پاسخ به حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) صورت گرفته اما مقامات حکومت طالبان این ادعا را رد کرده اند.

ایالات متحدۀ امریکا در واکنش به این حمله در پاسخ به درخواست بخش افغانستان صدای امریکا طرف‌های درگیر را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرده است.

کارشناسان ملل متحد در این زمینه می‌گویند که "تمام مقامات، به شمول طالبان، باید با جدیت نگذارند که گروه‌های تروریستی مانند (تی‌تی‌پی) حق زندگی انسان‌ها را تهدید کنند" و فراتر از مرزهای خود نیز در این زمینه کوشا باشند.

این کارشناسان مشروعیت حملات پاکستان را بر افغانستان زیر سوال برده و گفتند: "حملۀ پاکستان بر افغانستان نقض ممنوعیت استفاده از زور، طبق منشور سازمان ملل متحد است."

آنان اضافه کردند که "هیچ حق دفاع مشروع وجود ندارد، مگر اینکه نخست طالبان به پاکستان حمله کرده یا تی‌تی‌پی را برای حمله اعزام کرده باشند."

کارشناسان ملل متحد گفته اند که "پاکستان شواهد معتبر ارایه نکرده است که نشان دهد حملات تی‌تی‌پی در داخل قلمرو آن‌کشور، تحت هدایت یا کنترول مقامات باالفعل افغانستان بوده است."

همچنان این کارشناسان تصریح کرده اند که پاکستان مطابق منشور سازمان ملل متحد "شورای امنیت را از ادعای دفاع مشروع خود مطلع نکرده است."

این کارشناسان حقوق بشر ملل متحد تاکید کرده اند که کشورها "باید از استفادۀ غیرقانونی از زور خودداری کرده و اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند" و هشدار دادند که ادامۀ این درگیری‌ها می‌تواند امنیت منطقه و جهان را با خطر مواجه کند.