حکومت ایالات متحده اعلام کرده است که بررسی تمام درخواست‌های پناهندگی، گرین کارت اقامت دایمی و شهروندی برای مهاجران ۱۹ کشور را که به عنوان "کشورهای با خطر بلند" شناسایی شده اند، تا زمان بررسی جامع متوقف خواهد کرد.

این وقفه در یک یادداشت پالیسی که روز سه‌ شنبه توسط ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده منتشر شد، اعلام شد که مبنای آن نگرانی‌ های مربوط به امنیت ملی یا مصوونیت عامه بیان شده است.

این یادداشت همچنان، بررسی جامع درخواست‌های کمک های تأیید شدۀ اجتماعی را برای اتباع ۱۹ کشور که پس از جنوری ۲۰۲۱، وارد ایالات متحده شدند دستور داده است، تاریخی که در آن جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، به صفت رییس جمهور حلف یاد کرد و به کار آغاز کرد.

در این یادداشت آمده است: " این تفاهم ‌نامه حکم می کند که تمام اتباع خارجی که این معیارها را دارند، تحت یک روند بررسی مجدد کامل، شامل مصاحبه احتمالی و در صورت لزوم، مصاحبۀ مجدد، قرار گیرند تا تمام تهدیدات امنیت ملی و مصوونیت عامه همراه با هرگونه دلیل مرتبط با عدم پذیرش یا واجد شرایط نبودن، به طور کامل ارزیابی شود."

این یادداشت به یک توطیه تروریستی اشاره می ‌کند که نصیر احمد توحیدی، شهروند افغان، قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایالات متحده انجام دهد و وزارت عدلیه اعلام کرد که این توطیه کشف و خنثا شد.

توحیدی در محکمه فدرال به توطیه و تلاش برای ارایه حمایت مادی و منابع به گروه دولت اسلامی عراق اعتراف کرد.

این یادداشت همچنین به حملۀ تروریستی هفته گذشته در واشنگتن دی‌سی اشاره می ‌کند، جایی که رحمان الله لکنوال، یک شهروند دیگر افغان ، به دو سرباز گارد ملی گلوله باری کرد که یکی از آنها بر اثر جراحات وارده جان باخت، در حالی که قربانی دوم در شرایط وخیمی قرار دارد. لکنوال به اتهامات قتل و حمله به قصد کشتن، اعتراف نکرده است.

رییس جمهور ترمپ در چهارم جون سال روان با صدور فرمانی، ورود اتباع ۱۲ کشور -افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، گینۀ استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا، سودان و یمن- را به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد و بر شهروندان هفت کشور دیگر – بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزویلا - محدودیت سفر وضع کرد.