سازمان گزارشگران بدون مرز: طالبان صدای ژورنالیزم افغانستان را خفه کرده اند

سازمان گزارشگران بدون مرز در یک گزارش تازۀ خود گفته است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای، زیر فشار شدید قرار دارند.

در این گزارش که روز سه شنبه (نهم دسمبر) به نشر رسید آمده است که "در حاکمیت هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، صدای خبرنگاران افغان، به خاطر سانسور بیرحمانه‌ای [طالبان]، خفه شده است."

این گزارش اذعان میدارد که "پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، بیش از ۱۶۵ کارمند رسانه‌ای بازداشت شده اند – که ۲۵ تن آنان در سال ۲۰۲۵ دستگیر شده اند."

براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در ۲۳ جولای سال ۲۰۲۵ میلادی، سه کارمند رسانه‌ای در کابل بازداشت و توقیف شده اند.

این گزارش اضافه می‌کند: "از جملۀ توقیف شدگان، دو تن آنان، ابوذر صارم سرپلی، رییس آژانس خبری توانا و رئیس فدراسیون روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای و شکیب نظری، خبرنگار شبکۀ تلویزیونی نیپون جاپان، به اعتراف اجباری واداشته شده بودند که بعدا آن ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید."

در گزارش این سازمان آمده است که مهدی انصاری، خبرنگار (افکا نیوز) که در اکتوبر ۲۰۲۴ از سوی ادارۀ عمومی استخبارات طالبان به اتهام "تبلیغ علیه امارت اسلامی" بازداشت شده بود و پس از یک و نیم سال زندان آزاد شد، "نیز مجبور به اعتراف شده بود که (ویدیوی آن) بعدا در فیسبوک به نشر رسید."

استناد بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، آنعده ژورنالیستان که مجبور به ترک وطن شده اند، با افزایش رد تمدید ویزۀ کشورهای میزبان نیز مواجه اند.

این سازمان اذعان داشته که پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیست خبرنگار افغان را که از ترس طالبان به پاکستان فرار کرده بودند دوباره به افغانستان اخراج کرده است.

پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هزاران خبرنگار از ترس طالبان فرار کرده و می‌گویند که زندگی آنان در افغانستان در خطر است.

براساس گزارش این سازمان، به خاطر وضع محدودیت‌های طالبان، ۴۳ درصد رسانه‌ها در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و هزاران خبرنگار یا وظیفۀ خود را ترک کرده یا هم از مشاغل شان اخراج شده اند. برعلاوه، ۸۰ درصد ژورنالیستان زن در افغانستان، وظایف شان‌را از دست داده اند.

در یک گزارش تازه، سازمان گزارشگران بدون مرز، سال ۲۰۲۵ میلادی را یک سال خونین برای خبرنگاران در جهان عنوان کرده است.

این گزارش حاکیست که در دوازده ماه گذشته، ۶۷ ژورنالیست کشته شده، ۵۳ خبرنگار زندانی شده، ۲۰ تن آنان اختطاف شده و ۱۳۵ خبرنگار مفقود است.