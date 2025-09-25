فایق: هنوز هم ارادهٔ سیاسی جهانی در قبال افغانستان وجود ندارد

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که ارادۀ سیاسی جهانی در قبال افغانستان وجود ندارد و به گفتۀ وی بی‌توجهی کشورهای جهان نسبت به افغانستان، پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت.

فایق روز پنجشنبه (۲۵ اگست) در مصاحبه با صدای امریکا، با تاکید بر اهمیت نقش ملل متحد در آوردن تغییر در افغانستان، گفت که سازمان ملل متحد در راه اندازی یک روندی که منجر به "ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان شود" نقش اساسی دارد.

نصیر احمد فایق گفت: "از کشورهایی که واقعاً در نیم قرن گذشته در بحران افغانستان دخیل بودند – انتظار ما این است که آنان از این درس‌های تلخ آموخته باشند که صلح و ثبات در افغانستان به منافع تمام منطقه و جهان است."

فایق هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به افغانستان، آن کشور "به یک مرکز بی ثباتی تبدیل می‌شود که در قدم اول مردم افغانستان قربانی آن خواهد بود و در قدم دوم، کشورهای دخیلی که نمی‌خواهند نقش سازنده داشته باشند" نیز آرام نخواهند بود.

