زخمی شدن ده ها نفر در اسراییل در اثر حملات ایران

در پی ادامه شلیک میزایل های ایران به کشور های شرق میانه، اسراییل روز جمعه گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۸ نفر در این کشور زخمی شده‌ است.

بر اساس گزارش وزارت صحت اسراییل، این رقم اخیر زخمیان، شمار مجموعی مجروحان در نتیجه درگیری با ایران را از زمان آغاز عملیات نظامی علیه ایران در ۲۸ فبروری، به بیش از ۶۵۰۰ نفر رسانده است. این وزارت نگفته است که آیا تلفات ناشی از حملات حزب ‌الله نیز شامل این رقم است یا خیر.

در کویت، مقامات اعلام کردند که حمله یک طیاره بی سرنشین ایرانی به یک تصفیه خانه نفت متعلق به شرکت ملی نفت این کشور در روز جمعه باعث آتش‌ سوزی در چندین بخش آن شده است. شرکت نفت کویت اعلام کرد که این حمله بر تصفیه خانه مینا الاحمدی منجر به زخمی شدن کسی نشد.

کویت همچنین اعلام کرد که ایران اوایل روز جمعه (سوم اپریل) به یک فابریکه تولید برق و تصفیه آب حمله کرد که منجر به آسیب رسیدن به بخش های مختلف این فابریکه شد.

امارات متحده عربی روز جمعه اعلام کرد که قوای دافع هوای این کشور با ۱۸ میزایل بالستیک، چهار میزایل کروز و ۴۷ طیاره بی سرنشین شلیک شده از ایران مقابله کرده است. امارات متحده عربی گفته است که از زمان آغاز درگیری ها، حملات میزایلی و طیاره های بی سرنشین ایران منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در امارات متحده عربی، از جمله دو منسوب اردو و یک قراردادی غیرنظامی مراکشی، شده است. وزارت دفاع این کشور همچنان افزود که بیش از ۲۰۰ نفر دیگر در این حملات زخمی شده‌ اند.

از سوی هم، وزارت دفاع عربستان سعودی گزارش داده است که روز جمعه شش طیاره بی سرنشین را رهگیری و منهدم کرد و در اثر این رویداد، به کسی آسیب نرسیده است.