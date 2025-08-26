سفیر و سه دپلومات ایرانی از آسترالیا اخراج شدند

حکومت آسترالیا احمد صادقی، سفیر و سه دپلومات دیگر ایران مقیم در کانبیرا را به دلیل نقش داشتن در طراحی و هدایت دو حمله "یهودستیزانه" در خاک آسترالیا، اخراج کرد.

این اقدام در رسانه‌های آسترالیایی بازتاب زیادی داشته و آن را از زمان جنگ جهانی دوم، بی سابقه اعلام کردند.

انتونی البانیز، صدر اعظم و وزیر خارجۀ آسترالیا روز سه ‌شنبه ۲۶ اگست، در پارلمان این کشور حضور یافت و در مورد نقش ایران در طراحی و هدایت حملات در آسترالیا معلومات داد.

البانیز گفت که دستگاه امنیتی استرالیا به شواهد معتبری دست یافته که نشان می‌دهد که حکومت ایران در حملۀ آتش ‌سوزی و خرابکاری در رستوران " لوییس کانتیننتال کیچن" در سیدنی در ماه اکتوبر سال گذشته و حمله بر کنیسه "آداس اسراییل" در ملبورن در دسمبر ۲۰۲۳ دست داشته است.

او این حملات را اقداماتی خطرناک و بی‌ سابقه از سوی یک کشور خارجی در خاک آسترالیا توصیف کرد.

صدر اعظم آسترالیا، اعلام کرد که طرحی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی به تصویب خواهد رسید.

صدراعظم آسترالیا افزود که فعالیت سفارت آسترالیا در تهران تعلیق شده و تمامی دپلومات‌های این کشور از ایران خارج شده و به یک کشور ثالث منتقل شده اند.

همچنین پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا، اعلام کرد که دپلومات‌های ایران هفت روز فرصت دارند تا آسترالیا را ترک کنند.

وزیر خارجۀ آسترالیا تاکید کرد که این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که آسترالیا یک سفیر را اخراج می‌کند و دلیل آن " اقدام‌های کاملاً غیرقابل قبول ایران" است.

احمد صادقی پیش از این در سفارت ایران در اتاوا، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، سرقنسولگری ایران در شهر ممبای هند و نیز به صفت رییس اداره سوم آسیای جنوبی وزارت خارجۀ ایران ایفای وظیفه کرده است.