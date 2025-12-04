نزول بی‌ سابقۀ ارزش واحد پولی ایران 

در حالیکه ارزش واحد پولی ایران یکبار دیگر سیر نزولی را به خود گرفت علی خامنه ای رهبر ایران با بی اعتنایی به این موضوع به "فرهنگ غربی" حمله کرد و از "حجاب" زنان ایران صحبت کرد.

گزارش نهاد خبری (بن‌ بست) که قیمت بازار غیررسمی را به نشر می رساند، حاکیست که قیمت یک دالر امریکایی به روز چهارشنبه سوم ماه دسمبر به ۱ میلیون و ۲۰۰هزار ریال یا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز در همین روز با اعلام همین خبر گفت همزمان با تشدید تحریم‌های هسته‌ ای علیه اقتصاد بسیار ضعیف ایران، ارزش ریال به پایین‌ ترین حد خود رسید.

به همین ترتیب "نوسان" ، نهاد خبررسانی دیگر، قیمت دالر حواله‌ ای شخصی به روز چهارشنبه را ۱۲۳هزار و ۳۱۰ تومان گزارش داد.

قیمت دالر پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در اواخر دوران پهلوی، حدود ۷۰ ریال بود.

افت تاریخی ارزش پول ایران در حالی است که علی خامنه ‌ای، رهبر این کشور، که پس از حمله اسرایيل به مواضع جمهوری اسلامی در سال جاری بسیار کمتر از گذشته سخنرانی‌های عمومی می‌ کند، روز چهارشنبه به جای وضعیت اقتصادی درباره حجاب زنان صحبت کرد، سخنانی که به گفته کارشناسان ممکن است نشانه‌ ای از اجرای دوباره سخت‌ گیری‌‌های خیابانی علیه زنان ایرانی باشد.

خامنه‌ای با بی اعتنایی به شرایط اقتصادی در ایران، در سخنان خود به "فرهنگ غرب" و "سرمایه ‌‌داری" تاخت و تاز کرد و تلاش کرد که محدودیت‌های جمهوری اسلامی برای زنان ایرانی را " مطابق با طبیعت زن" جلوه دهد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در دور دوم ریاست جمهوری خود کارزار فشارحداکثری علیه ایران را به راه انداخته است.

او در سال جاری دستور حمله هوایی به تاسیسات هوایی نطنز، فردو و اصفهان را صادر و تحریم‌های بیشتری را علیه آنکشور اعمال کرده است.