نگرانی واشنگتن از تلاش ایران برای ختم همکاری با ادارۀ بین المللی انرژی اتمی

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید واشنگتن نگران است که ایران به دنبال ختم همکاری خود با ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده این مطلب را روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به بخش فارسی صدای امریکا و در رابطه با سفر اعلام شده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه، اعلام کرد.

در این بیانیه‌ آمده است که "ما نگران این هستیم که [جمهوری اسلامی] ایران در زمانی که فرصتی برای تغییر مسیر و انتخاب مسیر صلح و رفاه دارد، به دنبال پایان دادن به همکاری خود با ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی باشد".

ایالات متحده چند روز قبل نیز درباره قطع همکاری های ایران با ادارۀ بین المللی انرژی اتمی، ابراز نگرانی کرده بود.

این سخنگو افزود، ایران "باید به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و توافقنامه جامع توافقنامه های ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی پیروی کند و بدون تأخیر بیشتر اجازه نظارت اداره را بدهد".

وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد وزیر امور خارجه این کشور، روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره مسایل دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای جنجالی ایران گفت‌وگو کنند.

وزارت امور خارجه فرانسه پیش از سفر عباس عراقچی به فرانسه اعلام کرد: "این دیدار فرصتی خواهد بود تا از [جمهوری اسلامی] ایران بخواهیم به تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با آژانس به سرعت از سر گرفته شود".

به گفته وزارت خارجه فرانسه، وزیر خارجه فرانسه با همتای خود از ایران همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند و در سفارت فرانسه در تهران باقی مانده‌اند، گفت‌وگو خواهند کرد.