کمپاین "من هم زندانی سیاسی استم" برای زندانیان ایرانی آغاز شد

تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین ایران، در واکنش به انکار وجود زندانیان سیاسی در ایران که توسط مقامات ارشد ایرانی با هدف فریب جامعه جهانی و کمتر نشان دادن تعداد زندانیان سیاسی به کمتر از پنج نفر به جامعه جهانی ارائه شده بود، بیانیه‌ ای صوتی منتشر کردند که نسخه ‌ای از آن به دست صدای امریکا رسیده است.

این زندانیان سیاسی از آغاز کمپاینی تحت نام " من هم زندانی سیاسی استم" از زندان اوین در ایران خبر داده ‌اند.

آنها به اظهارات غلام حسین محسنی اژه، رئیس قوه قضائیه ایران و الیاس حضرتی، رئیس شورای استخبارات ایران، پاسخ دادند و با نام بردن از تعدادی از زندانیان سیاسی ایرانی، از همه آزادگان جهان دعوت کردند تا در این مبارزه به آنها بپیوندند.

در این بیانیه که روز جمعه، به دست صدای آمریکا رسید، آمده است:

"ما، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین، در پاسخ به تمام اظهارات دروغین الیاس حضرتی، رئیس شورای استخبارات ایران، که ادعا می‌ کند هیچ زندانی سیاسی در ایران برای آزادی وجود ندارد، می ‌گوییم که این اظهارات نه تنها انکار آشکار حقیقت است، بلکه توهین به ملت و کوششی برای فریب جامعه داخلی و بین ‌المللی است.»

در این بیانیه همجنان آمده است: " به یاد داریم که ایران بارها توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و اداره های مربوطه سازمان ملل متحد به دلیل نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر محکوم شده است.

این شامل همه چیز از خونریزی گرفته تا احکام دادگاه‌های نمایشی، شکنجه، اعدام و بازداشت‌های خودسرانه برای ایجاد فضای ترس می ‌شود."