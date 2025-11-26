وزارت خارجه ایالات متحدۀ امریکا، در حساب فارسی شبکه اجتماعی ایکس این وزارت، روز سه شنبه (۲۵ نومبر)» گفت که ویژگی تازه ای که شبکه اجتماعی ایکس متعلق به ایلان مسک، با عنوان "درباره این حساب کاربری" معرفی کرده، محل موجودیت حساب‌های کاربری را مشخص می سازد.

این ویژگی، شمار زیادی از روبات‌ها و حساب‌های کاربری جعلی را برملا کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه امریکا آمده است که این حساب‌ها بخشی از شبکه گسترده کاربران و روبات‌های ایران است که گفته می شود "خود را به نام گروه‌های مخالف معرفی می کنند تا اطلاعات نادرست را منتشر کرده و مردم را دچار تفرقه کنند."

در پیامی که به روز سه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس وزارت خارجه ذکر شده است چنین بیان شده :"به تازگی، شبکه اجتماعی ایلان مسک، ایکس، که قبلا به نام توییتر شناخته می شد، ویژگی جدیدی تحت عنوان'درباره این حساب کاربری' معرفی کرده است که کشور یا منطقه ای را که یک حساب کاربری در آن موجود است، نشان می دهد. این ویژگی مهم، روبات‌ها و حساب‌های کاربری جعلی را آشکار کرده است، از جمله شبکه گسترده روبات‌های طرفدار رژیم ایران که خود را به جای گروه‌های مخالف معرفی می کنند تا اطلاعات نادرست منتشر کرده و مردم را دچار تفرقه کنند.؛

در ادامۀ این پیام ایکس آمده است: "ایالات متحده همچنان در افشای واقعیت پشت این تلاش‌های بیهوده مصمم است. همان طور که رییس جمهور ترمپ بارها اشاره کرده و روبیو وزیر خارجه تأکید داشته است: 'آینده‌ای ایران متعلق به مردم آن است. آنها وارثان لایق فرهنگ غنی و سرزمین باستانی استند. آنها شایسته کشوری اند که آرزوهایشان را بر آورده سازد'."

به گفته وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، رییس جمهور ترمپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه، بارها تاکید کرده اند که "آینده‌ای ایران متعلق به مردم آن است" و مردم ایران "شایسته کشوری استند که به آرزوهایشان عدالت، به تاریخ‌شان افتخار و به خداوند جلال بدهد".

وزارت خارجه امریکا در پایان بیانیه خود اعلام کرد که واشنگتن در کنار مردم ایران برای رقم زدن آینده شان ایستاده است.